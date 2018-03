Кипрская Xomeric cтала крупнейшим акционером Burger King в России, выкупив почти 17% акций у ВТБ

105

Продавцом этого пакета выступила структура ВТБ — зарегистрированная на острове Гернси (находится в Ла-Манше, является владением британской короны, но не является частью Великобритании) компания Golden Star Investment Limited (принадлежность к группе следует из последнего списка аффилированных лиц госбанка). О предстоящей сделке ВТБ сообщил в своей последней опубликованной отчетности в феврале. «В прошлом году нами была достигнута принципиальная договоренность о продаже 16,62% акций [головной компании российской сети Burger King], — объяснял две недели назад представитель банка. — Данная сделка не была закрыта вплоть до настоящего момента, но мы планируем завершить ее в ближайшее время».В пресс-службе ВТБ подтвердили «частичную продажу доли в компании». «По действующим договоренностям преимущественное право выкупа акций [Burger King Russia] предоставляется текущим акционерам, — уточнил собеседник РБК. — Мы реализовали часть принадлежащего пакета акций Burger King при достижении целевого для нас уровня IRR (internal rate of return — внутренняя норма доходности. — РБК) в 40% годовых».После сделки с Xomeric структуре ВТБ принадлежит 19,98% Burger King Russia. Доли других акционеров — структуры американской Restaurant Brands International (владелец бренда Burger King), а также Gladerom Investment Ltd, которую связывают с основным собственником кофеен «Шоколадница» и «Кофе Хауз» Александром Колобовым, — остались неизменными, 15 и 30% соответственно.На вопрос РБК — планирует ли ВТБ и дальше сокращать свою долю в Burger King Russia — в финансовой группе лишь отметили, что, «выступая финансовым инвестором в Private Equity сегменте, мы всегда заранее имеем четкие ожидания по ценовым параметрам выхода из актива». «При их достижении будем рассматривать соответствующие предложения», — отметил представитель ВТБ.Впервые в числе акционеров закусочных Xomeric Holdings Ltd появился еще в 2014 году, следует из данных кипрского реестра. Как тогда сообщал банк, он продал 12,2% головной компании неназванному «финансовому инвестору» за $25 млн (около 965 млн руб. по среднему курсу ЦБ за тот год).​Новый крупнейший акционер Burger King в России связан с украинской инвесткомпанией ICU, следует из лицензионных документов ICU и материалов на ее официальном сайте. Учредителем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах ICU Investment Management Ltd. Лицензия выдана Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских островов, документ опубликован на сайте самого ICU. На нем также среди перечисления фондов, входящих в структуру группы, приводится информация о CIS Opportunities Fund.Представитель группы ICU отказался комментировать РБК связь между входящим в ее структуру фондом и российскими закусочными Burger King. В ВТБ также отказались комментировать структуру «другого акционера» — Xomeric Holdings Ltd.Основными владельцами головной ICU Holdings Limited, как следует из материалов принадлежащего инвестгруппе украинского банка «Авангард», являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной подготовки принадлежащей семье президента Украины Петра Порошенко кондитерской фабрики Roshen. ​Об этом бизнесмен сообщал в интервью «Интерфакс-Украина» в феврале. «Единственный контракт, который ICU выполняла для президента [Порошенко], — это совместный проект с Rothschild по продаже Roshen, который для нас закончился в апреле 2016 года после передачи актива в «слепой траст», — уточнял Пасенюк.Сейчас, как рассказывал в интервью Пасенюк, под управлением ICU находятся активы на $500 млн.