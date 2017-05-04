Каждый третий заем россиян оказался микрозаймом

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Об этом говорится в отчете, подготовленном компанией «Домашние деньги» (есть в распоряжении РБК). Объем рынка микрозаймов с начала года вырос уже на 7,8% и составил 248 млрд руб., а число выданных за квартал займов (включая займы, выданные микрофинансовыми кредитными кооперативами и ломбардами) составило 5 млн шт.Активный прирост наблюдается по крайней мере в последние два года, свидетельствуют данные отчета. В 2015–2016 годы рынок ежегодно увеличивался на 50%.Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков согласен с этими оценками. Вместе с тем он отмечает, что, несмотря на столь большое количество выданных ссуд, объем рынка микрофинансирования в целом по сравнению с банковским остается достаточно небольшим. По оценкам НБКИ, портфель выданных только микрофинансовыми институтами займов (без кооперативов и ломбардов) насчитывает немногим более 120 млрд руб., или 2,5% от общей задолженности россиян по необеспеченным кредитам перед всеми кредиторами (включая банки).Согласно требованиям ЦБ, микрозаймами являются ссуды на сумму до 1 млн руб., полученные частными лицами, индивидуальными предпринимателями или компаниями от микрокредитных организаций, кредитных кооперативов и других организаций, имеющих право выдавать такого рода ссуды. Спрос на такие займы растет в связи с непростой экономической ситуацией и снижением уровня доходов населения с одновременным ростом цен на товары первой необходимости, отмечают в компании «Домашние деньги».Банки в период кризиса теоретически не заинтересованы в выдаче таких кредитов по причине их высокой дефолтности, отмечают эксперты. Но сейчас ​банки все чаще стремятся работать в этом сегменте. В последний год динамику роста микрозаймов в значительной степени определяют компании, аффилированные с крупными розничными банками. В условиях, когда выдача необеспеченных кредитов под высокие ставки связана с повышенной нагрузкой на капитал банка, выход в сегмент микрозаймов позволяет кредитной организации охватить более широкий клиентский спрос без дополнительных капитальных вливаний, говорит старший аналитик группы банковских рейтингов рейтингового агентства АКРА Михаил Доронкин. Работая на двух рынках одновременно, банк имеет возможность аккумулировать на своем балансе качественных заемщиков, а менее надежных клиентов направлять на обслуживание в «дружественную» микрофинансовую организацию (МФО).По оценкам RAEX («Эксперт РА»), по итогам 2016 года доля «банковских» МФО составила 22% от общего объема портфеля МФО, при этом лидер рынка — «ОТП Финанс» нарастил долю с 6 до 20% благодаря фондированию и инфраструктуре материнского банка. Таким образом, на долю крупнейшей «банковской» МФО пришлось около 80% прироста от общей доли «банковских» МФО по итогам прошлого года. По мнению ведущего аналитика отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Ивана Уклеина, «банковские» МФО предлагают квазибанковский продукт со ставкой 25–60% годовых, который почти не составляет прямой конкуренции традиционным микрозаймам.«Банки стремятся перевести высокорискованные займы в более лояльную с точки зрения резервирования юрисдикцию МФО. Кроме того, у банков есть довольно жесткие ограничения по полной стоимости кредита, в то время как у МФО такие ограничения более мягкие», — говорит Иван Уклеин.Несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую нестабильность, сегмент необеспеченных микрозаймов населению продолжает показывать более высокие темпы роста по сравнению с банковским кредитованием. Как отмечает Михаил Доронкин, даже с учетом постоянного ужесточения регулятивных требований в сегменте микрозаймов их стоимость для заемщика остается существенно выше банковского кредита, что позволяет МФО принимать более высокие риски и предъявлять более мягкие требования к кредитному качеству заемщиков. При этом в отличие от независимых компаний «банковские» МФО обычно не имеют проблем с капиталом и привлечением недорогого фондирования, что дает им возможность предлагать более конкурентные условия по микрозаймам, добавляет он.По оценкам главного исполнительного директора ООО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, по итогам 2017 года совокупный объем микрозаймов составит около 300 млрд руб.По оценкам заместителя директора СРО «МиР» Андрея Паранича, нарастающая активность микрофинансовых организаций приведет к еще большему ужесточению политики Банка России в этом сегменте. В апреле 2017 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор настаивает на снижении размера максимальных выплат по микрозаймам, проценты по которым с 1 января 2017 года были ограничены трехкратным размером суммы долга. По ее мнению, эта мера приведет к тому, что микрофинансовые организации более качественно начнут оценивать кредитоспособность клиентов, поскольку у них не будет возможности зарабатывать на просрочке, штрафах и пенях. Она поясняла, что сейчас ставки по таким займам в среднем составляют 599% годовых, но если заемщик в среднем берет 7 тыс. руб. на семь дней, то ставка не превышает 11,5%. «Проблемы — не когда человек пользуется короткий период займом, а когда не может вернуть эти деньги», — говорила глава ЦБ, отмечаю большую вероятность невозврата таких займов.Согласно данным Банка России, за прошедший 2016 год расчистки этого рынка из государственного реестра МФО было исключено 1,7 тыс. компаний, или 28%. Аналитики RAEX обосновывают сокращение участников рынка также повышением минимальных требований к размеру капитала (70 млн руб. для микрофинансовых организаций и положительный капитал для микрокредитных организаций) и увеличением затрат на управление рисками.ЦБ не ответил на запрос РБК.Фото: Никита Попов / РБК