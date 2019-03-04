Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 4 марта, 17:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/03:
USD 65.81
-0.08
EUR 74.8
-0.17
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard больше 10% рынка платежей

4 марта 2019 14:36
80
Их владельцы оплатили товаров и услуг на 2,7 трлн рублей при общем объеме рынка в 22 трлн рублей.
Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года законодательно перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Такие данные содержатся в справочных материалах, подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) к состоявшемуся 1 марта совещанию у вице-премьера Дмитрия Козака, передает РБК.

Подлинность документа РБК подтвердили два источника на финансовом рынке. ФАС сообщила, что направила документ в правительство и подтвердила доли рынка платежных систем на начало 2019 года. Сведения о распределении долей на рынке платежных карт на постоянной основе не публикуются; ни Visa, ни Mastercard их не раскрывают.

Доля активных карт Visa у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года) снизилась с 45% до 39,5%, а Mastercard — с 42% до 36​%. Снижение долей международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли активных карт «Мир» — с 12,5% до 24,5%.

Несмотря на то, что у карт «Мир» почти четверть активных пользователей, их доля в объеме безналичных платежей в два раза ниже — 12,64% по итогам 2018 года, хотя по сравнению с 2017 годом она выросла в 5,9 раза (с 2,1%). Почти половина платежей приходится на карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017 году).

В денежном выражении держатели карт Visa в прошлом году оплатили товаров и услуг на 10,4 трлн руб. (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн руб. (+29,6%), «Мир» — на 2,7 трлн руб. (рост в 8,3 раза), следует из справочных материалов ФАС. В целом за 2018 год рынок безналичных платежей в России вырос на 40%, до 22 трлн руб.

В Visa и Mastercard на запрос РБК не ответили. В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») подтвердили, что в среднем по 2018 году доля безналичных платежей по картам «Мир» составляла 12%, что соответствует данным ФАС. Но в 4 квартале 2018 года этот показатель превысил 19%, отметили в НСПК.

Карты «Мир» по состоянию на 1 января 2019 года выпускали и обслуживали в магазинах (или выполняли одну из этих функций) 305 банков, эмиссией и эквайрингом карт Visa занимались 260 банков, Mastercard — 291. В целом в России выпуск карт осуществляют 338 банков, их обслуживание — 245.

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России после того, как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Для минимизации санкционных рисков было решено запустить собственные карты для россиян под брендом «Мир» (первые выпущены в конце 2015 года). Они предназначены в основном для использования внутри страны, за рубежом их не принимают, за исключением кобрендинговых продуктов с Mastercard или японской JCB. Большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты которым, согласно законодательству, с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. К 1 июля 2020 года в число пользователей карт «Мир» должны попасть и все пенсионеры, в том числе военные.

Основная причина роста доли национальных карт и сокращения международных — изменения в законодательстве, говорит глава «Национального платежного совета» Алма Обаева. С 1 июля все выплаты бюджетникам перечисляются на карты «Мир», происходит постепенная замена карт Visa и Mastercard на «Мир» у пенсионеров. «Как только у пенсионера завершается срок действия карты Visa или Mastercard, ему сразу выдается карта «Мир». Этот процесс начался с 2016 года и должен завершится к 1 июля 2020 года. В итоге международные платежные системы в этом сегменте не восполняют количество карт, что также отражается на их долях», — объясняет Обаева.

То, что «Мир» отнял у Mastercard больше пользователей, чем у Visa, связано с тем, что за Mastercard могло числиться больше клиентов-бюджетников, предполагает эксперт.

Рост операций обусловлен не только нормами закона, возражают в НСПК. «Карту можно выдать по любым причинам, но если она не работает или неудобная, то ей пользоваться не будут», — говорит оператор карт «Мир».

Перераспределение долей платежных систем в России происходит на фоне «колоссального» роста безналичных платежей, акцентирует глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Но для большинства пользователей важен не бренд, а бонусы и размер комиссии за обслуживание, считает он. «Если банк устанавливает систему бонусов и минимальную комиссию за обслуживание карты либо отменяет ее, то люди с удовольствием готовы пользоваться такой картой вместо наличных», — отметил Емелин.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
4 марта 2019  09:50
Рабочие самарского «Завода имени Тарасова» обеднели
Рабочие самарского «Завода имени Тарасова» обеднели
Фонд начисленной заработной платы работников предприятия в 2018 году упал почти на 20%.  Экономика региона
156
2 марта 2019  14:23
Часть выделенных в бюджете средств пойдет на продолжение реставрационных и ремонтных работ в учреждениях культуры Самарской области. А также на новые ремонтные работы.
Сергей Филиппов: "На культуру в бюджете выделили серьезные средства"
Часть выделенных в бюджете средств пойдет на продолжение реставрационных и ремонтных работ в учреждениях культуры Самарской области. А также на новые ремонтные... Экономика региона
362
1 марта 2019  13:26
Минтруд определил регионы с большим количеством безработных
Минтруд определил регионы с большим количеством безработных
Самарская область не вошла в первую пятерку. Экономика региона
377
Весь список
Финансы и Банки
4 марта 2019  16:39
Услуга не имеет аналогов на российском рынке и позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы.
Сбербанк упростил процедуру оформления аккредитива
Услуга не имеет аналогов на российском рынке и позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие... Финансы и Банки
32
4 марта 2019  14:36
Их владельцы оплатили товаров и услуг на 2,7 трлн рублей при общем объеме рынка в 22 трлн рублей.
Карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard больше 10% рынка платежей
Их владельцы оплатили товаров и услуг на 2,7 трлн рублей при общем объеме рынка в 22 трлн рублей.  Финансы и Банки
80
1 марта 2019  22:15
В России по данным на 1 февраля 2019 года долги граждан по ипотеке достигли 6,5 трлн рублей. Это на 23,8% больше, чем в 2018 году, сообщается на сайте регулятора.
Долги граждан РФ по ипотеке достигли 6,5 трлн рублей
В России по данным на 1 февраля 2019 года долги граждан по ипотеке достигли 6,5 трлн рублей. Это на 23,8% больше, чем в 2018 году, сообщается на сайте регулятора.  Финансы и Банки
325
Весь список
Строительство
28 февраля 2019  09:59
На «Самара Арене» соберут сточные воды
На «Самара Арене» соберут сточные воды
Там построят резервуар-усреднитель для сбора. Строительство
240
26 февраля 2019  10:05
Самарские чиновники решили, как возвращать инвестору деньги за строительство магистрали Центральной
Самарские чиновники решили, как возвращать инвестору деньги за строительство магистрали Центральной
Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Строительство
278
26 февраля 2019  09:45
Территорию бывшего подшипникового завода в Самаре решили продать по сниженной цене
Территорию бывшего подшипникового завода в Самаре решили продать по сниженной цене
Участок на Московском шоссе вновь выставили на торги. Строительство
250
Весь список
Материалы и технологии
28 февраля 2019  22:44
Как быстро продать или купить спецтехнику
Как быстро продать или купить спецтехнику
 Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы.  Материалы и технологии
61
27 февраля 2019  19:09
Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
 При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например  вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
82
25 февраля 2019  19:29
Дизельные генераторы. Виды и особенности
 Дизельный генератор представляет собой мобильную или стационарную установку, которая состоит из электрогенератора работающего от дизельного двигателя... Материалы и технологии
125
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1247
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2398
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2342
Весь список
Бизнес
27 февраля 2019  20:23
По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%.
Власти обещают, что максимальное подорожание бензина в 2019 году составит 4,3%
 По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%. Бизнес
292
26 февраля 2019  15:02
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и муниципальных услуг.
В Самаре для представителей бизнеса в МФЦ функционируют специализированные «окна»
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и... Бизнес
323
20 февраля 2019  23:45
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма.
Samsung представила гнущийся смартфон
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма.  Бизнес
468
Весь список


Новости компаний
3 марта 2019  16:40
До настоящего времени единственным средством доставки экипажей на МКС были российские корабли «Союз».
Корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС
До настоящего времени единственным средством доставки экипажей на МКС были российские корабли «Союз».   Новости компаний
260
2 марта 2019  15:17
На борту Dragon-2 к МКС летит манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли.
SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2
 На борту Dragon-2 к МКС летит манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли.  Новости компаний
279
1 марта 2019  19:20
Внедорожник будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии.
"УАЗ Патриот" появится на дорогах в лимитированной версии Life Style
Внедорожник будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии.   Новости компаний
347
1 марта 2019  18:56
В ближайшее время смартфон появится в продаже в объединённых салонах «Связной-Евросеть» в Москве и Санкт-Петербурге. Затем и в других городах.
Яндекс.Телефон сильно подешевел
В ближайшее время смартфон появится в продаже в объединённых салонах «Связной-Евросеть» в Москве и Санкт-Петербурге. Затем и в других городах. Новости компаний
583
Весь список
IT и Коммуникации
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
229
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
311
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
519
Весь список
Транспорт
4 марта 2019  13:16
В Самаре приобретут 18 турникетов в общественный транспорт без кондукторов На это потратят полмиллиона рублей.
В Самаре приобретут 18 турникетов в общественный транспорт без кондукторов
На это потратят полмиллиона рублей. Транспорт
107
4 марта 2019  10:48
РЖД планирует создать единую платформу для продажи билетов на автобусы и поезда
РЖД планирует создать единую платформу для продажи билетов на автобусы и поезда
В рамках программы организовано 110 мультимодальных маршрутов. Транспорт
136
1 марта 2019  13:00
Электронные табло в Самаре будут показывать верное время приезда транспорта Работу планируют завершить до 1 июня.
Электронные табло в Самаре будут показывать верное время приезда транспорта
Работу планируют завершить до 1 июня. Транспорт
493
1 марта 2019  12:18
Появились фотографии новых вагонов купе
Появились фотографии новых вагонов купе
До 2025 года должно быть передано заказчику 3730 таких вагонов. Транспорт
289
Весь список
Предпринимательство
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
128
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
154
21 января 2019  09:10
Как выбрать удобное кресло для офиса?
Как выбрать удобное кресло для офиса?
 Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании.  Предпринимательство
300
Весь список
Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
536
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
632
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
662
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1369
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1192
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1069
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
595
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1106
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
834
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2826
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2506
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2771
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится отборочный тур регионального этапа Конкурса среди учащихся ДМШ и ДШИ
В Самаре подводят итоги областной акции "Женщина года"
О моде, мечтах и бизнесе самарским студентам расскажем Маша Горячева
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные