Карточный переполох. За что "пластик" могут заблокировать за границей
30 декабря 2018 17:15
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Если вы решили отправиться на праздники за рубеж и расплачиваться картой, лучше заранее предупредить свой банк о поездке, советуют представители крупнейших кредитных организаций по активам (топ-40). В противном случае "пластик" может быть заблокирован, если банк сочтёт ваши операции подозрительными, поскольку они не будут относиться к типичным транзакциям из-за того, что совершаются в другой географической точке, рассказал директор департамента информационной безопасности "Росбанка" Михаил Иванов.
Главная причина, по которой кредитная организация может заблокировать карту, — это подозрение в мошенничестве, когда проводятся нестандартные операции по "пластику". Таковыми банк может признать транзакции в другой стране, если не уверен, что клиент находится там, добавил директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. С ними согласились официальные представители банка "Русский стандарт".
— Системы безопасности кредитных организаций могут посчитать транзакции в другом городе, не говоря уже о другом государстве, подозрительными, — отметили в банке "Русский стандарт". — Итогом станет блокировка карты. Для того чтобы подобное событие не омрачило отпуск, проще заранее связаться с финансовым институтом в чате или по телефону. Одним из вариантов снижения рисков может стать, к примеру, покупка в кафе аэропорта. Так автоматические системы банка увидят транзакцию и поймут, что вы покидаете город. Это поможет снизить риск блокировки.
В случае с визовыми странами клиенты формально всегда предупреждают кредитную организацию о поездке, констатировал Антон Граборов. Для получения визы консульства требуют предоставить выписку с банковского счёта для подтверждения платёжеспособности, добавил он. И когда клиент обращается в финансовый институт с соответствующим запросом, банк делает об этом отметку. Сложнее история с теми странами, куда россияне ездят без визы, или в целом с экзотическими направлениями, отметил Антон Граборов.
Но даже если кредитная организация поставлена в известность о вашей поездке, она всё равно может заблокировать "пластик", когда вы находитесь в другой стране.
По словам Михаила Иванова, у банка вызывают опасения все нетипичные для клиента операции, а именно транзакции, которые выходят за рамки его постоянных платежей либо осуществляются без соблюдения дополнительных мер безопасности (например, покупки на сайтах без 3D-Secure), неоднократный ввод неверного ПИН-кода, снятие наличных в банкомате по магнитной полосе (вместо чипа), нетипичный временной промежуток между географическими точками совершения операций, проведение транзакций с минимальным остатком по счёту.
— К подозрительным операциям автоматическая система банка может отнести и вполне безобидные операции с точки зрения клиента, но имеющие очевидные признаки мошенничества для банка, — указал Антон Граборов. — Это может быть большое количество списаний небольших сумм, совершаемых подряд, или снятие наличных в банкоматах в разных странах в течение короткого промежутка времени (это является одной из популярных схем мошенников по обналичиванию средств с краденых карт).
Также подозрительными операциями банки могут счесть покупки по карте в зарубежных ювелирных бутиках, магазинах по продаже техники и дорогих брендов, уточнила управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. Мошенников интересуют деньги, поэтому, если сумма операции большая, у кредитной организации могут возникнуть опасения, заключила она.
Подозрения у банка может вызывать страна, в которой совершается транзакция. Сейчас платёжные системы относят к территориям повышенного риска Венесуэлу, Гонконг, Индонезию, Малайзию, Мексику, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Украину, Шри-Ланку и Японию, отметила Тамара Касьянова. Чтобы не остаться без денег при поездке в эти страны, лучше взять с собой наличные.
О том, что карта заблокирована, банки чаще всего оповещают по телефону или СМС, рассказали в пресс-службе "Русского стандарта". По словам Михаила Иванова, при попытке совершения нетипичной операции или при сомнении в её легальности специалист "Росбанка" сам связывается с клиентом и проводит идентификацию. В случае если с клиентом связаться не удалось, ему приходит уведомление о том, что его карта заблокирована, и просьба позвонить в кредитную организацию, после чего клиент может обратиться на горячую линию (номер указан на карте и в мобильном приложении) и подтвердить операцию, резюмировал Михаил Иванов.
При блокировке карты необходимо связаться с банком, специалисты которого должны предложить варианты решения проблемы, отметила Тамара Касьянова. Это может быть в том числе временная разблокировка "пластика" для снятия наличных или оплаты покупки, добавила она. Большинство кредитных организаций снимают блокировку карты по звонку в контакт-центр, уточнила Тамара Касьянова.
Чтобы обезопасить финансы в отпуске, в "Русском стандарте" советуют оформить специальную предоплаченную карту, для получения которой не нужно никаких документов, кроме паспорта. От клиента не потребуется заполнять анкеты или ждать ответов от банка, указали в "Русском стандарте". Заранее пополнив предоплаченную карту на необходимую сумму, граждане могут защитить себя от множества неприятностей в поездке, отметили в кредитной организации.
— Такой "пластик" гарантирует спокойствие его владельцу, ведь, отправляясь с ним на пляж или в кафе, можно оставить в номере всё лишнее, — пояснили в "Русском стандарте". — С помощью предоплаченной карты клиент на 100% страхует себя от неприятных последствий потери своего основного "пластика".
Безусловно, временная блокировка карты за границей может доставить человеку неудобства, однако цель банка в данном случае — обезопасить средства клиента. В целом при поездках за рубеж лучше брать с собой две-три карты разных кредитных организаций и определённое количество наличных. Если клиент потерпел ущерб из-за блокировки "пластика", а банк ему не помог в решении этой проблемы, необходимо собрать документы, подтверждающие этот факт, и обратиться к кредитной организации по возвращении в Россию. Если она отказывается возмещать потери, нужно идти в суд.
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