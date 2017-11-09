Как оплатить квитанцию в одно касание?

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Оплата счетов – процесс не столько сложный, сколько требующий пристального внимания. И дело не только в том, что нужно следить, какой счет оплачен, а какой – нет. Для оплаты большинства квитанций требуется указать наименование организации, ИНН, расчетный счет, лицевой счет, ввести сумму и т.д. В этих цифрах легко ошибиться, а это может повлечь ненужные хлопоты и неудобства в дальнейшем. Но есть хороший способ кардинально облегчить этот процесс.Уже несколько лет в России действует стандарт формирования двухмерных кодов, который значительно упрощает расчеты между физическими и юридическими лицами. Он был разработан Сбербанком совместно с национальным платежным советом. Сейчас практически все госорганы и многие коммерческие организации, выписывающие квитанции, указывают штрих-коды (QR-коды). Именно они позволяют в одно касание внести практически все параметры платежа.Оплатить квитанцию с помощью штрих-кода можно двумя способами – с помощью устройства самообслуживания, оборудованного сканером штрих-кода, и с помощью смартфона или планшета. Рассмотрим оба варианта.Оплата с помощью устройства самообслуживания.У подавляющего большинства устройств самообслуживания Сбербанка есть встроенный инфракрасный считыватель штрих-кода. Чтобы оплатить с его помощью, нужно вставить карту в устройство, ввести свой пин-код, выбрать на экране «Платежи по штрих-коду» и затем поднести квитанцию к камере так, чтобы штрих-код считался. Если сканер код принял, то раздастся звуковой сигнал. Затем вводим (или проверяем) сумму для оплаты и нажимаем «Оплатить». Все! Полностью операция занимает секунд тридцать, а если оплачивать несколько квитанций, то еще быстрее.Оплата с помощью мобильных устройств.Для оплаты с помощью смартфона или планшета необходимо заранее установить на него мобильное приложение Сбербанк Онлайн. После этого выполняем следующие действия: входим в интернет-банк, выбираем «Платежи», затем – нужный платеж (ЖКХ, связь, интернет, штрафы ГИБДД или др). Находим «Отсканировать штрих-код» и нажимаем на него. Подносим к камере штрих-код на квитанции и фотографируем QR-код. Система должна автоматически распознать код и ввести все параметры платежа. В итоге просто подтверждаем операцию – счет оплачен!Оплата с помощью штрих-кода удобна тем, что позволяет не только значительно экономить время, но и сводит к минимуму вероятность ошибки при вводе реквизитов. Именно поэтому ее выбирает все больше жителей Поволжья. Так, по итогам 3 квартала этого года 7,4% клиентов Сбербанка - владельцев мобильных устройств оплачивают квитанции с помощью QR-кода (в апреле-июне таковых было в два раза меньше). Среди клиентов, которые оплачивают услуги с помощью устройств самообслуживания банка, поклонников штрих-кода больше – 30,9% (на 7% больше, чем кварталом ранее). Присоединяйтесь!