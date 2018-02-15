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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Кадыров сообщил об итогах анализа халяльности криптовалюты

15 февраля 2018 23:44
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Дискуссии были проведены после того, как муфтияты Египта и Палестины признали криптовалюту не соответствующей нормам ислама.
Как сообщает РБК, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что большая группа исламских ученых во главе с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым изучила, является ли криптовалюта и ее использование халялем или харамом. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Кадыров, при обсуждении был принят к сведению факт, что муфтияты Египта и Палестины признали криптовалюту не соответствующей нормам ислама. «Вывод о ее запретности сделан именно для своих стран, а не для всех мусульман», — пишет Кадыров со ссылкой на результаты дискуссии.

Согласно выводу, к которому пришли участники дискуссии, для вынесения вердикта по такому серьезному вопросу нужно учитывать «специфику каждой отдельно взятой страны». «Если криптовалюта несет угрозу политике, экономике и финансовому положению государства, мы должны сказать, что она харам, говорит Салах-Хаджи Межиев. Пока в России нет оснований для выводов о ее халяльности или хараме», — пишет Кадыров.

Участники дискуссии, по словам Кадырова, решили, что в первую очередь требуется узнать, как оборот криптовалюты отразится на экономической ситуации в стране, «выгодно это государству или нет». «Только в случае отрицательного ответа можно принять решение по шариату о запрете пользоваться ею», — приводит Кадыров выводы богословов.

Также участники дискуссии залючили, что необходимо выяснить, возможно ли с помощью криптовалюты «покупать, продавать, делать взаиморасчеты». «Если все это будет возможным, мы придем к тому, что криптовалюта является халялем. А в случае, если это какая-нибудь пирамида, то явно будет видно, что это запретная вещь», — уточнил Кадыров со ссылкой на заявление муфтия.

В своем сообщении он также поблагодарил муфтия Чечни за «глубокий анализ» проблемы и сообщил о возможном обнародовании более подробных итогов этого анализа.

Глава Чечни также отметил, что пока не успел купить «какую-то сумму криптовалюты». Ранее он говорил, что намерен купить «долю в биткоине», чтобы «самому совершенствоваться» и «разбираться в новшествах».


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Комментарии



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