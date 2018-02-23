Из России на Украину было перечислено $516,18 миллионов

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Из России было перечислено $516,18 млн. На втором месте оказались США с $370 млн.Лидером по переводам с Украины также оказалась Россия: $188,02 млн. На втором месте — Грузия ($25,96 млн).2 февраля Нацбанк Украины отчитался о снижении трудовой миграции украинцев в Россию и существенном росте — в Польшу. В отчете говорится, что миграция в Польшу увеличилась благодаря росту экономики страны, а также предоставлению украинцам определенных преференций и упрощению правил трудоустройства. Кроме того, свою роль сыграла и отмена виз для поездок в страны ЕС.