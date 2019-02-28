«Искусственный интеллект и машинное обучение» – в Самаре состоялся «Урок цифры» от Сбербанка

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28 февраля в школе «Образовательный центр «Южный город» состоялся «Урок цифры» для учеников 9 и 10 классов, участниками которого стали врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связии управляющий Самарским отделением ПАО СбербанкТемой встречи стал вопрос развития искусственного интеллекта. Станислав Казарин рассказал старшеклассникам, что современные тенденции приводят к тому, что на рабочих местах, где необходимо выполнять повторяющие операции или несложные задания, людейвсе чаще заменяют роботы. Константин Долонин отметил, что банк заинтересован в талантливых кадрах и готов приглашать на работу в свои IT подразделения успешных молодых людей.«Урок цифры» — проект, призванный помочь российским школьникам получить новые знания о современных информационных технологиях, узнать о профессиях будущего. Новое поколение быстрее схватывает все изменения в мире цифрового развития, они двигаются в другом измерении, в другом понимании тех процессов, которые сейчас происходят. Подготовленный Сбербанком урок – это наглядная демонстрация того, насколько интересно не просто использовать искусственный интеллект, но и самому его создавать», – прокомментировал управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.«Школьники не только знакомятся с новыми цифровыми технологиями, узнают, как можно их использовать в реальной жизни, но иполучают информацию о том, какие профессии в будущем станут наиболее востребованными, а какие просто исчезнут. Очень рассчитываем, что «Урок цифры» по искусственному интеллекту получит в регионе максимальный охват. Тем более, что искусственный интеллект тема не только увлекательная, но и очень полезная для жизни в цифровую эпоху. Мы начинаем подготовку реализации глобального национального проекта «Цифровая экономика», выполнить который без высококвалифицированных кадров простоневозможно», — заявил Станислав Казарин.«Урок цифры» направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществления деятельности в сфере информационных технологий.Для учеников с 1-го по 8-й класс урок состоит из видеолекции и тренажера, на котором ребята «обучают» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьники очищают данные, размещают их, определяютразмер выборки, выбирают эффективный алгоритм для проверки и проводят «фичеринжиниринг», то есть ранжирование данных по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.Для старшеклассников разработан специальный тренажёр – графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.Организаторами Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры» выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», стартовала в декабре 2018 года при информационной поддержке АНО «Университет 20.35».Программа стартовала в декабре 2018 года, в ней приняли участие более 20 000 школ России и более 5 млн. учащихся 1-11 классов, причем Самарская область является одним из наиболее активных регионов. По результатам декабря она вошла в пятерку регионов РФ с наибольшим охватом учеников – в акции приняли участие около 180 тыс. человек. По оценкам министерства образования и науки Самарской области февральский «Урок цифры» посетят уже 218 тыс. школьников. В акции участвуют не только преподаватели школ, но и практики.Следующие «Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритетыфедерального проекта «Кадры для цифровой экономики».