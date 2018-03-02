Ипотека с господдержкой доступна и с помощью сервиса «ДомКлик»
2 марта 2018 14:59
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Первыми обладателями льготной ипотеки уже стали семьи из разных российских городов. Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение клиенты могут в том числе онлайн — на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик».
Сервисом «ДомКлик» для поиска и покупки жилья в 2017 году воспользовались свыше 22,5 тысяч клиентов Поволжского банка ПАО Сбербанк. Это составило 39% от общего числа клиентов, оформивших в прошлом году ипотеку в банке.
Портал «ДомКлик» - это площадка для дистанционного поиска подходящей недвижимости и подбора ипотеки, позволяющая объединить в одном месте основных участников рынка жилья: покупателей, зайстройщиков, риэлторов и банк. Его основная задача – помочь человеку, который приобретает квартиру, абсолютно на всех этапах сделки, от выбора недвижимости до регистрации купли-продажи. Портал принадлежит ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» и входит в группу компаний ПАО Сбербанк.
На www.domclick.ru покупатель может выбрать желаемый объект недвижимости исходя из списка объектов, которые предоставляют как застройщики, так и риэлторские агентства, являющиеся партнерами Сбербанка. Также на сайте представлена информация о заложенном или конфискованном имуществе, также доступном для покупки. После выбора жилья покупатель вводит необходимую сумму ипотеки, время ее предоставления, а также может рассчитать сумму ежемесячного платежа и ознакомиться с процентной ставкой. В период рассмотрения заявки клиент может получать уведомления и отслеживать этапы заявки.
Все операции происходят удаленно, в режиме online. Покупателю необходимо посетить банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор. Клиенту даже не обязательно посещать МФЦ или Росреестр для регистрации сделки – эту процедуру можно провести
через портал.
Портал «ДомКлик» постоянно развивается. Так, в прошлом году появилось три важных услуги, необходимых для покупателей недвижимости: электронная регистрация, с помощью можно передать документы на государственную регистрацию перехода права
собственности в электронном виде без посещения Росреестра и МФЦ; «сервис безопасных расчетов», позволяющий снизить риски при расчетах между покупателем и продавцом; и «правовая экспертиза», которая позволяет проверить юридическую чистоту как объекта
недвижимости, так и участников сделки и выдать соответствующее правовое заключение.
С помощью портала «ДомКлик» приобретение жилья становится простым, безопасным и абсолютно понятным процессом.
*Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. включительно родился второй или третий ребенок, гражданин РФ. Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, максимальная 8 000 000 рублей (на покупку объектов, расположенных в Москве, Московской области, г. Санкт-Петербург, Ленинградской области), 3 000 000 рублей на покупку объектов в остальных регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредитования – от 12 месяцев до 30 лет включительно. Первоначальный взнос – 20% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости. Страхование: обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, обязательное страхование жизни и здоровья заемщика/титульного созаемщика (страхование на срок не менее 12 месяцев с последующей ежегодной пролонгацией до окончания срока действия кредитного договора). При отказе заемщика от возобновления/расторжении договора страхования жизни годовая процентная ставка по кредиту будет увеличена до максимально в рамках Программы кредитования размера процентной ставки, а именно: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита+2 п.п. Процентные
ставки: в течение 3 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением второго ребенка – 6%. В течение 5 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением третьего ребенка – 6%. По истечению срока действия льготной ставки – 9,5%. Для заемщиков, у которых после получения кредита со льготной ставкой в связи с рождением второго ребенка родился третий ребенок, возможно продление периода срока действия льготной ставки. Погашение кредита равными (аннуитетными) платежами в каждый период действия ставки. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается. Более подробная информация на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru, по телефону горячей линии 8-800- 555-555- 0 (короткий номер 900) или в офисах банка.
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