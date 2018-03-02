Ипотека с господдержкой доступна и с помощью сервиса «ДомКлик»

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*Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. включительно родился второй или третий ребенок, гражданин РФ. Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, максимальная 8 000 000 рублей (на покупку объектов, расположенных в Москве, Московской области, г. Санкт-Петербург, Ленинградской области), 3 000 000 рублей на покупку объектов в остальных регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредитования – от 12 месяцев до 30 лет включительно. Первоначальный взнос – 20% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости. Страхование: обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, обязательное страхование жизни и здоровья заемщика/титульного созаемщика (страхование на срок не менее 12 месяцев с последующей ежегодной пролонгацией до окончания срока действия кредитного договора). При отказе заемщика от возобновления/расторжении договора страхования жизни годовая процентная ставка по кредиту будет увеличена до максимально в рамках Программы кредитования размера процентной ставки, а именно: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита+2 п.п. Процентные

ставки: в течение 3 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением второго ребенка – 6%. В течение 5 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением третьего ребенка – 6%. По истечению срока действия льготной ставки – 9,5%. Для заемщиков, у которых после получения кредита со льготной ставкой в связи с рождением второго ребенка родился третий ребенок, возможно продление периода срока действия льготной ставки. Погашение кредита равными (аннуитетными) платежами в каждый период действия ставки. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается. Более подробная информация на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru , по телефону горячей линии 8-800- 555-555- 0 (короткий номер 900) или в офисах банка.