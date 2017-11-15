HeadHunter дарит клиентам Сбербанка месяц бесплатного размещения вакансии
15 ноября 2017 10:20
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Накануне Дня рождения Сбербанка, отмечаемого 12 ноября, один из крупнейших крупнейший российских рекрутинговых порталов HeadHunter предоставляет всем клиентам банка – представителям микро- и малого бизнеса бесплатное размещение вакансии и неделю доступа к базе резюме в городе размещения этой вакансии. Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года.
Клиенты Сбербанка получают возможность разместить сроком на один месяц вакансию «Стандарт+» и ознакомиться с базовыми возможностями сервиса и подбора персонала на сайте hh.ru. Это позволит предпринимателям сэкономить порядка 3000 рублей.
Дополнительно сервис hh.ru дарит всем клиентам Сбербанка - представителям микро- и малого бизнеса - бесплатный доступ к базе резюме в городе размещения этой вакансии сроком на одну неделю. В зависимости от категории доступа экономия составит от 9100 до 16900 рублей.
Эти возможности позволят представителям малого бизнеса, регулярно сталкивающимся с дефицитом квалифицированного персонала, получить на бесплатной основе доступ к одной из крупнейших российских баз резюме и вакансий и оперативно закрыть свои потребности по найму сотрудников.
Справочно:
Группа компаний HeadHunter работает на рынке интернет-рекрутмента с 2000 года. На данный момент сайт hh.ru является одним из лучших онлайновым ресурсов для поиска работы и найма персонала. Бизнес-модель HeadHunter построена на продаже информации из базы данных резюме. Стратегия компании – инвестиции в новые технологии и постоянное совершенствование сервиса. В настоящее время на сайте компании размещена информация о 460 000 резюме, 26,8 млн. вакансий и 731000 компаний.
Предложение действует для новых клиентов, которые ранее не были зарегистрированы на сайте hh.ru
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