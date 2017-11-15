Я нашел ошибку
Главные новости: 
Крушение самолета под Хабаровском: по уточненным данным погибли 8 человек По факту падения самолета возбудили уголовное дело.
Крушение самолета под Хабаровском: по уточненным данным погибли 8 человек
Построение системы экстренных вызовов «112» в Самарской области вступило в завершающую стадию Проведены подготовительные работы и закуплено оборудование.
Построение системы экстренных вызовов «112» в Самарской области вступило в завершающую стадию
В Самаре состоится IXV городской экологический слёт «На страже природы» В Слёте могут принять участие молодежные экологические объединения, в составе не более 10 человек.
В Самаре состоится IXV городской экологический слёт «На страже природы»
SIM-карта заменит паспорт? В Госдуме предлагают сделать смартфон идентификатором личности граждан.
SIM-карта заменит паспорт?
Самарцев призывают к осторожности на дорогах во время дождя
Самарцев призывают к осторожности на дорогах во время дождя
Сызранец позвонил матери, и сказал, что тонет: спасатели продолжают поиски рыбака ЧП произошло в район острова Муравьиный на реке Волга.
Сызранец позвонил матери, и сказал, что тонет: спасатели продолжают поиски рыбака
Тольяттинца обвинили в очередном эпизоде мошенничества Он взял в аренду иномарку и через несколько месяцев мужчина продал транспортное средство третьим лицам.
Тольяттинца обвинили в очередном эпизоде мошенничества
День рождения Эльдара Рязанова отметят в Самаре Мероприятие проведет Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького.
День рождения Эльдара Рязанова отметят в Самаре
сегодня  Среда, 15 ноября, 13:29
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 59.62
0.44
EUR 69.68
0.76
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

HeadHunter дарит клиентам Сбербанка месяц бесплатного размещения вакансии

15 ноября 2017 10:20
98
HeadHunter дарит клиентам Сбербанка месяц бесплатного размещения вакансии Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года.
Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года.

Накануне Дня рождения Сбербанка, отмечаемого 12 ноября, один из крупнейших крупнейший российских рекрутинговых порталов HeadHunter предоставляет всем клиентам банка – представителям микро- и малого бизнеса бесплатное размещение вакансии и неделю доступа к базе резюме в городе размещения этой вакансии. Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года.

Клиенты Сбербанка получают возможность разместить сроком на один месяц вакансию «Стандарт+» и ознакомиться с базовыми возможностями сервиса и подбора персонала на сайте hh.ru. Это позволит предпринимателям сэкономить порядка 3000 рублей.
Дополнительно сервис hh.ru дарит всем клиентам Сбербанка - представителям микро- и малого бизнеса - бесплатный доступ к базе резюме в городе размещения этой вакансии сроком на одну неделю. В зависимости от категории доступа экономия составит от 9100 до 16900 рублей.

Эти возможности позволят представителям малого бизнеса, регулярно сталкивающимся с дефицитом квалифицированного персонала, получить на бесплатной основе доступ к одной из крупнейших российских баз резюме и вакансий и оперативно закрыть свои потребности по найму сотрудников.
Справочно:
Группа компаний HeadHunter  работает на рынке интернет-рекрутмента с 2000 года. На данный момент сайт hh.ru является одним из лучших онлайновым ресурсов для поиска работы и найма персонала. Бизнес-модель HeadHunter построена на продаже информации из базы данных резюме. Стратегия компании – инвестиции в новые технологии и постоянное совершенствование сервиса. В настоящее время на сайте компании размещена информация о 460 000 резюме, 26,8 млн. вакансий и 731000 компаний.

Предложение действует для новых клиентов, которые ранее не были зарегистрированы на сайте hh.ru

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
14 ноября 2017  18:22
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин. Но ведомство постарается избежать дефолта регионов, считают аналитики.
Минфин назвал потенциальные санкции для регионов-должников
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин.... Экономика региона
194
14 ноября 2017  12:49
Чапаевск может стать территорией опережающего развития В ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов.
Чапаевск может стать территорией опережающего развития
В ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов. Экономика региона
241
14 ноября 2017  09:39
Самарская область вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования Определены наиболее кредитно-активные регионы России по итогам III кв. 2017 г.
Самарская область вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования
Определены наиболее кредитно-активные регионы России по итогам III кв. 2017 г. Экономика региона
158
Весь список
Финансы и Банки
15 ноября 2017  10:20
HeadHunter дарит клиентам Сбербанка месяц бесплатного размещения вакансии Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года.
HeadHunter дарит клиентам Сбербанка месяц бесплатного размещения вакансии
Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года. Финансы и Банки
98
14 ноября 2017  23:25
Как выяснилось, именно такую сумму Фонд капитального ремонта заработал за счет размещения временно свободных средств фонда в коммерческом банке под проценты.
Самарский Фонд капитального ремонта заработал на взносах горожан 73 миллиона рублей
Как выяснилось, именно такую сумму Фонд капитального ремонта заработал за счет размещения временно свободных средств фонда в коммерческом банке под проценты.  Финансы и Банки
314
13 ноября 2017  13:21
Сбербанк получил платиновую премию Loyalty360 Customer Awards за продвижение клиентоцентричной модели бизнеса Награждение прошло в рамках конференции Customer Expo 2017, состоявшейся в Нэшвилле (США).
Сбербанк получил платиновую премию Loyalty360 Customer Awards за продвижение клиентоцентричной модели бизнеса
Награждение прошло в рамках конференции Customer Expo 2017, состоявшейся в Нэшвилле (США). Финансы и Банки
167
Весь список
Строительство
14 ноября 2017  17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.
Около «Ладьи» разрешили построить высотный ЖК "Парус"
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.  Строительство
234
8 ноября 2017  12:51
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
373
30 октября 2017  13:53
В Самаре не будут строить новую мечеть на Мехзаводе Большинство горожан высказались против строительства
В Самаре не будут строить новую мечеть на Мехзаводе
Большинство горожан высказались против строительства. Строительство
486
Весь список

Новости

Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
15.11.2017
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
 Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
13.11.2017
Жалюзийная дверь новое веяние дверной индустрии
 Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
08.11.2017
Кварцевый искусственный камень
 Искусственный  кварцевый камень  состоит из природного кварца, соединенного...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
924
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
905
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1945
Весь список
Бизнес
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
77
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
95
2 ноября 2017  17:31
Сайт, как способ продвижения бизнеса
Сайт, как способ продвижения бизнеса
 Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
78
Весь список


Новости компаний
13 ноября 2017  13:38
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны.
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
229
13 ноября 2017  11:56
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона Об этом заявил АВТОВАЗ.
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
185
9 ноября 2017  20:57
Один из самых ценных ресурсов в мире
Один из самых ценных ресурсов в мире
 В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
88
3 ноября 2017  12:10
Экс-руководитель УК-должника в Самаре оплатит из личных средств долг перед энергетиками Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона.
Экс-руководитель УК-должника в Самаре оплатит из личных средств долг перед энергетиками
Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона. Новости компаний
254
Весь список
IT и Коммуникации
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
68
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
126
9 октября 2017  16:57
Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
 В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника?  IT и Коммуникации
843
Весь список
Транспорт
13 ноября 2017  13:48
В Самаре начали выдавать новые регистрационные номера Номера выдают с кодом «763».
В Самаре начали выдавать новые регистрационные номера
 Номера выдают с кодом «763». Транспорт
682
13 ноября 2017  11:59
В Самаре собираются направить на строительство метро 176 миллионов рублей. При достаточном объеме финансирования, станция
В Самаре собираются направить на строительство метро 176 миллионов рублей
При достаточном объеме финансирования, станция "Алабинская" будет сдана в 2018 году. Транспорт
241
13 ноября 2017  10:13
На Мехзаводе в Самаре могут построить надземный пешеходный переход Министерство транспорта и автомобильных дорог региона готовит предложения по данному вопросу.
На Мехзаводе в Самаре могут построить надземный пешеходный переход
Министерство транспорта и автомобильных дорог региона готовит предложения по данному вопросу. Транспорт
281
10 ноября 2017  13:00
ФСО попросила для своих машин привилегий скорой помощи и полиции Эксперты говорят о неразберихе и резком снижении безопасности на дорогах
ФСО попросила для своих машин привилегий скорой помощи и полиции
Эксперты говорят о неразберихе и резком снижении безопасности на дорогах. Транспорт
220
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4282
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1570
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8454
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2331
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9220
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2725
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1321
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1663
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1558
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1305
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2935
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2755
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится гарнизонный строевой смотр и захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда "Гром"
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
Весь список
Популярное
за сегодня

Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

564

Срок полномочий депутатов Самарской городской думы продлен до 2020 года

521

В Самаре сотрудники Росгвардии оказали помощь раненому ребенку

509
за неделю

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1618

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1480

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1422
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда