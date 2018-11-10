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Греф рассказал о сокращениях в Сбербанке из-за искусственного интеллекта

10 ноября 2018 16:31
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По словам главы Сбербанка, больше всего «пострадают» менеджеры среднего звена — уступить свои должности роботам могут до 70% работников этого уровня.
Внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке позволит сократить численность работников, занимающихся рутинными операциями, рассказал глава банка Герман Греф. По его словам, речь идет о радикальном сокращении, передает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

«Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?.. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции», — рассказал глава банка. По словам Грефа, заменить людей позволяет «Интеллектуальная система управления» — основанная на самообучающемся ИИ система.

Больше всего «страдает» от внедрения искусственного интеллекта «среднее звено», добавил Греф. «Это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров», — сообщил он.

В то же время работники, замененные интеллектуальной системой, не покинули банк, подчеркнул Греф. Они прошли переобучение и сейчас занимаются другими задачами.

В январе 2017 года Греф на форуме в Давосе заявил, что к 2025 году общая численность сотрудников Сбербанка может сократиться в два раза благодаря уходу услуг в цифровую сферу. «Сейчас у нас 330 тыс. сотрудников, но в 2025 году, я думаю, мы будем иметь половину из них», — говорил он. Позднее, в июле 2017 года, Греф заявил, что современным компаниям не нужны юристы без знаний в области искусственного интеллекта и понимания работы современных компьютерных технологий. По его словам, Сбербанк перестает брать на работу юристов, «которые не знают, что делать с нейронной сетью».

Замену живых работников роботами помимо Сбербанка ведут и другие банки. Так, в июле банк ВТБ сообщил о начале тестирования робота-коллектора для работы с просроченной задолженностью физических лиц на ранних стадиях. Зампред правления банка Анатолий Печатников отметил, что робот показывает лучшие показатели при взыскании долгов, чем сотрудники банка, а затраты на его содержание существенно ниже. «Робот всегда в хорошем настроении, не подвержен эмоциональным потрясениям, которые могут влиять на качество работы. Плюс он всегда выполняет стандарты качества», — сказал он.



Фото: РБК


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