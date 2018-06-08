Греф посоветовал государству продать свою долю в Сбербанке и потратить вырученные средства на реформы
8 июня 2018 23:39
«Я считаю, что не надо держать (контрольную долю. — РБК), я не вижу ни одного основания, почему нужно держать», — сказал Греф на пресс-конференции, указав, что для реализации указов президента лучше «вместо повышения налогов» продать акции и направить эти деньги на реформы.
Комментируя идею Центробанка и ФАС запретить госбанкам приобретение других банков, чтобы не ограничивать конкуренцию, Греф отметил, что в таком случае не понимает, кто вообще тогда будет покупать банки. «Я не понимаю тогда, кто их будет покупать. Сегодня и частных банков-то не осталось. Я вообще считаю, что эти запреты никому не нужны», — сказал Греф.
В конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что доля банков с государственным участием в российском банковском секторе превысила 66%. «Это историческое наследие, распространенная привычка граждан доверять свои деньги организации с государственной собственностью», — пояснила глава ЦБ, отметив, что ситуация должна измениться со временем, по мере оздоровления банковского сектора и роста доверия к частным банкам со стороны граждан.
О том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России планируют запретить банкам с государственным участием покупку других банков, рассказал в январе замглавы ФАС Андрей Кашеваров. По его словам, это шаг необходим для того, чтобы развитие госбанков не происходило за счет поглощения конкурентов. В апреле Кашеваров также сообщил, что ЦБ и ФАС обсуждают также введение запрета на упоминание в рекламе банковских услуг информации о государственном участии в капитале банка.
С критикой предложения ФАС и ЦБ ранее выступал также президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, и частные, и государственные банки должны действовать в одном правовом, экономическом, финансовом и регулятивном поле. «Как нельзя ограничивать ни в чем частные банки, нельзя говорить — вот государственным даем это, а частным — нет. И мне кажется, так не делается», — говорил он тогда.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у Банка России (ЦБ), ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций банка. В уставном капитале Сбербанка доля ЦБ составляет 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,6%, юрлиц-резидентов — 1,5%, частных инвесторов — 2,9%.
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