Греф пообещал ипотеку от Сбербанка под 7% «в течение одного-двух лет»

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Сейчас Сбербанк предлагает ипотечные кредиты на приобретение строящегося и готового жилья по ставке 10,4–10,5% (это базовые ставки без учета акций и льготных условий). В октябре прошлого года Греф высказал мнение, что в ближайшем будущем ставки по ипотечным кредитам в России снизятся до 5% годовых. «Что касается ставок по ипотеке, они будут падать в зависимости от инфляции. На сегодня, если инфляция составляет 3%, я думаю, что ставка в 5% не за горами», — заявил глава банка на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.Путин в 14-м послании Федеральному собранию отметил рост числа выданных ипотечных кредитов. Он заявил, что в предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, а средняя ставка должна снизиться до 7%. «Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7% [средней ставке по ипотеке]», — добавил президент. Глава государства отметил, что условия ипотеки останутся индивидуальными в каждом конкретном случае.Позднее помощник главы государства Андрей Белоусов сообщил «Интерфаксу», что снижение средневзвешенной ставки по ипотеке до 7% может произойти к 2024 году. «Речь идет о средней ставке по ипотеке, которая сейчас составляет менее 10% — примерно 9,9%», — добавил он.В октябре 2017 года министр экономического развития Максим Орешкин оценил ипотеку в России как максимально доступную. «Цены на недвижимость за последние десять лет практически не выросли, номинальные доходы выросли, а ипотечные ставки уже сейчас опускаются ниже отметки 10%», — пояснил министр. «Это делает соотношение ипотечного платежа и средней заработной платы максимально выгодным для приобретения недвижимости», — считает Орешкин.Фото: youtube.com