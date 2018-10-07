Глава ВТБ пояснил, как Россия будет отказываться от доллара
7 октября 2018 23:57
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— Программа дедолларизации не предусматривает никаких ограничительных, а тем более запретительных мер в отношении доллара ни для граждан, ни для корпораций, — сказал Костин.
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