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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Глава ВТБ пояснил, как Россия будет отказываться от доллара

7 октября 2018 23:57
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По словам Костина, программа не предусматривает ограничения в отношении валюты ни для граждан, ни для корпораций.
Проект дедолларизации не подразумевает отказ от доллара, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире Первого канала, передает life.ru.

— Программа дедолларизации не предусматривает никаких ограничительных, а тем более запретительных мер в отношении доллара ни для граждан, ни для корпораций, — сказал Костин. 
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