Глава Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием российских миллиардов
29 марта 2019 14:52
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Как отмечает The Financial Times, Боннесен была уволена в день проведения годового собрания акционеров банка, перед самым его началом, хотя еще на прошлой неделе совет директоров выражал ей поддержку. Выступая на собрании председатель совета директоров банка Ларс Идельмарк заверил акционеров, что сделает "все возможное, чтобы вернуть подорванное доверие".
Увольнение президента Swedbank произошло сразу после обысков в головном офисе Swedbank в Стокгольме, которые накануне провели сотрудники шведского государственного управления по борьбе с экономической преступностью (EBM) и полицейские. После этих обысков EBM объявило, что расширило расследование, и не исключило, что банк мог знать об отмывании денег.
Речь идет о высокорискованных операциях примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов, которые шведский банк провел в 2008-2018 годах через свое подразделение в Эстонии. Это уже второй крупный скандинавский банк после Danske Bank, который уволил руководителя из-за предполагаемого отмывания денег из России и стран СНГ.
- В отмывании денег россияне задействовали все крупные шведские банки
- Деньги выводились по "молдавской схеме"
Первоначально управление начало расследование в связи с подозрениями в том, что руководство банка "распространяло вводящую в заблуждение информацию среди общества и участников рынка о том, что ему на самом деле известно о возможном отмывании денег". "Расследование покажет, идет ли речь о мошенничестве, и если так, то кто несет за это ответственность", - заявили в EBM.
Как напоминает телеканал "Дождь", скандал вокруг Swedbank разгорелся после того, как шведский телеканал SVT опубликовал журналистское расследование, в котором обвинил банк в отмывании денег в его эстонском филиале. Через это подразделение банка с 2010 по 2016 годы могли пройти более 20 миллиардов евро из "сомнительных источников". Через банк якобы проводили деньги влиятельные граждане бывших республик СССР, в том числе бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.
В настоящее время в отношении Swedbank ведут расследования не только финансовые службы Швеции, но и Эстонии, Литвы, Латвии, а также США.
Подозрения о причастности Swedbank к схеме по отмыванию и выводу средств в Европу возникли в ходе расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, которое ведут в нескольких странах. Danske Bank заподозрили в том, что с 2007 до начала 2016 года через его эстонское отделение прошло $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Банк признал, что значительную часть этих операций можно классифицировать как сомнительные.
Что касается Swedbank, то его руководство на прошлой неделе опубликовало предварительные результаты внешнего аудита, которые должны были подтвердить, что банк предпринимал адекватные меры для предотвращения операций по отмыванию денег. Тогда совет директоров выразил доверие президенту Биргитте Боннесен, однако сегодня она была уволена.
Как передает телеканал SVT, сотрудники Swedbank информировали гендиректора Биргитте Боннесен о подозрительных операциях по отмыванию денег. Об этом же говорил в начале марта и создатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который обратился в шведскую полиции, обвинив Swedbank в отмывании денег по "делу Магнитского". Однако Биргитте Боннесен никак не отреагировала и не предприняла никаких мер.
Теперь временно исполнять обязанности гендиректора Swedbank будет финансовый директор компании Андерс Карлссон.
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