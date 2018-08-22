Глава Минэкономразвития рассказал, когда начнётся укрепление рубля

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Глава экономического ведомства пояснил, что российская валюта ожидается слабее именно прогнозов, а не текущего курса.— По нашим оценкам, если вы посмотрите те прогнозы, которые мы делали, текущие уровни более слабые и связаны с экстраординарным временным оттоком капитала, который мы наблюдаем сейчас. Поэтому мы ждём, что в течение 12 месяцев, по мере того как этот фактор сойдёт на нет, мы вернёмся на ту траекторию, которую прогнозировали. Она означает более крепкий уровень относительно текущих значений, — пояснил Орешкин.По словам министра, у россиян нет необходимости срочно бежать в обменник менять деньги.По последней версии прогноза ведомства, среднегодовой курс доллара в этом году составит 60,6 рубля, в следующем — 63,2 рубля, 2020 году — 63,8 рубля, 2021 году — 64 рубля, 2022 году — 64,7 рубля, 2023 году — 66,3 рубля, 2024 году — 68 рублей.