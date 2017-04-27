Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения
27 апреля 2017 11:39
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Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения. Президент, Председатель Правления Сбербанка, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал заявку утром 26 апреля в отделении центрального офиса на Вавилова, 19.
Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н». В отделениях Сбербанк Премьер, где можно оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций, наблюдается оживленный спрос со стороны клиентов.
Клиентов интересует доходность облигаций, поскольку объявленные накануне Минфином купонные ставки выплат по ОФЗ-н предоставляют премию к доходности на рынке. Средний размер заявки на текущий момент – 0,8 млн руб.
По состоянию на 15 часов 26 апреля около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н объемом 487 млн руб. по номиналу.
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