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Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения. Президент, Председатель Правления Сбербанка, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал заявку утром 26 апреля в отделении центрального офиса на Вавилова, 19.Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н». В отделениях Сбербанк Премьер, где можно оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций, наблюдается оживленный спрос со стороны клиентов.Клиентов интересует доходность облигаций, поскольку объявленные накануне Минфином купонные ставки выплат по ОФЗ-н предоставляют премию к доходности на рынке. Средний размер заявки на текущий момент – 0,8 млн руб.По состоянию на 15 часов 26 апреля около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н объемом 487 млн руб. по номиналу.