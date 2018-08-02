Фонд национального благосостояния в июле достиг 4,844 триллиона рублей
2 августа 2018 23:34
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Если считать в долларах, то фонд за месяц вырос с $77,11 миллиарда до $77,16 миллиарда.
В долговые обязательства других стран вложено $3 млрд. В российские бумаги, связанные с самоокупаемыми инфраструктурными проектами, — 112,63 миллиарда рублей и 4,11 миллиарда долларов.
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