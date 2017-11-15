Я нашел ошибку
Главные новости: 
В пять развернутых пунктов Денис аргументирует, почему его назначение — удачный и полезный для города выбор, и кратко делится возможными планами.
Известный самарский блогер Денис Кортунов принял предложение Дмитрия Азарова стать советником
Открывая мероприятие, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Народный фронт уверенно завоевывает авторитет среди жителей региона.
В конференции реготделения ОНФ впервые принял участие глава региона Дмитрий Азаров
Врио Губернатора отметил, что такие возможности, как у ГТРК «Самара», есть далеко не во всех регионах.
Дмитрий Азаров и Олег Добродеев открыли новую студию ГТРК «Самара»
Операторами связи ПАО «Ростелеком», МТС и МегаФон. Ранее такое разрешение получили Теле 2 и Билайн.
Минкомсвязи разрешило использование единого номера экстренной помощи «112» на территории Самарской области
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на переходе по улице Некрасовской водитель ВМW X5 сбил женщину с 5-месячным сыном на руках
В работе конференции впервые принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
На региональной конференции активисты ОНФ Самарской области подвели итоги работы за 2017 год
Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдева, основного владельца сети.
Фонд Baring Vostok вышел из капитала второго крупнейшего продавца лекарств в России — «Аптечной сети 36,6»
Для всех участников танцевального вечера действует дресс-код: дамы в вечерних или бальных платьях и туфлях на устойчивом каблуке, а их кавалеры – во фраках или костюмах. Возраст и танцевальные навыки не важны.
СОУНБ приглашает на бал любителей полонеза и фокстрота
сегодня  Среда, 15 ноября, 21:46
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 59.62
0.44
EUR 69.68
0.76
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Фонд Baring Vostok вышел из капитала второго крупнейшего продавца лекарств в России — «Аптечной сети 36,6»

15 ноября 2017 19:49
111
Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдева, основного владельца сети.
Как сообщает РБК, фонд Baring Vostok вышел из состава акционеров одной из крупнейших в России «Аптечной сети 36,6», которая управляет аптеками под брендами «36,6», «Горздрав» и A.v.e. Долю компании приобрел концерн «Россиум» миллиардера и владельца МКБ Романа Авдеева, следует из материалов компании. ​«Россиум»​ с конца августа 2017 года владеет 100% Douflero Holdings Limited, через которую Baring Vostok принадлежало 13,7% акций сети. Это следует также из данных кипрского реестра и подтвердил РБК представитель пресс-службы Baring Vostok. Причины сделки собеседник РБК комментировать отказался.

Доли основных акционеров не поменялись, у Douflero Holdings Limited по-прежнему 13,76%, рассказал РБК представитель «Аптечной сети 36,6», отказавшись от дальнейших комментариев. Связаться с Авдеевым на момент публикации не удалось. Исходя из капитализации «Аптечной сети 36,6» на конец августа 2017 года, пакет фонда мог стоить примерно 2,5-2,6 млрд руб.

Baring Vostok вошел в капитал А5 Group, которая которая управляла брендами А5, «Норма», «Фармадар», в 2014 году. Тогда компания получила 30% аптечной группы с помощью допэмиссии, по итогам сделки чуть меньше 6% было у X5 Retail Group, а остальное — у структур основателей аптечной группы — Романа Буздалина и Сергея Солодова.

В 2016 году «Аптечная сеть 36,6» и А5 начали процесс слияния, для которого группа провела допэмиссию. Фонд Baring Vostok остался акционером компании и получил 13,76% объединенной компании после слияния. Контрольный пакет был у основного акционера компании кипрской Palesora Limited, бенефициарами которой являются основатели компании Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Еще 15% принадлежало американской Walgreens Boots Alliance, которая вошла в акционерный капитал компании в 2016 году. У Авдеева через «Россиум» было 10% акций, еще 13,7% было у структуры фонда Baring Vostok.

После выхода фонда Baring Vostok доля Авдеева через «Россиум» увеличилась до 23,7%, пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией. Остальные доли не изменились.

«Аптечная сеть 36,6» по итогам первого полугодия 2017 года потеряла звание лидера розничного фармрынка, ее обогнала «Ригла», входящая в группу «Протек». Чистая прибыль компании в первом полугодии 2017 года выросла в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 345 млн руб., говорится в ее отчетности. Рост прибыли, который компания показала впервые за последние два года, группа объясняла сокращением зарплатного фонда, увеличением доли прямых контрактов с производителями и исключением неликвидных активов. «Мы вышли на новый уровень товарного обслуживания собственной розницы, получили возможность увеличить портфель прямых контрактов, оптимизировали внутренние процессы», — пояснял РБК представитель компании Алексей Киселев-Романов. Выручка сети в первом полугодии составила 24,7 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом совокупный финансовый долг группы на конец первого полугодия 2017 года составлял 26,5 млрд руб.




Фото: Никита Попов / РБК

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
14 ноября 2017  18:22
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин. Но ведомство постарается избежать дефолта регионов, считают аналитики.
Минфин назвал потенциальные санкции для регионов-должников
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин.... Экономика региона
213
14 ноября 2017  12:49
Чапаевск может стать территорией опережающего развития В ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов.
Чапаевск может стать территорией опережающего развития
В ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов. Экономика региона
275
14 ноября 2017  09:39
Самарская область вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования Определены наиболее кредитно-активные регионы России по итогам III кв. 2017 г.
Самарская область вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования
Определены наиболее кредитно-активные регионы России по итогам III кв. 2017 г. Экономика региона
167
Весь список
Финансы и Банки
15 ноября 2017  19:49
Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдева, основного владельца сети.
Фонд Baring Vostok вышел из капитала второго крупнейшего продавца лекарств в России — «Аптечной сети 36,6»
 Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдева, основного владельца сети.  Финансы и Банки
111
15 ноября 2017  10:20
HeadHunter дарит клиентам Сбербанка месяц бесплатного размещения вакансии Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года.
HeadHunter дарит клиентам Сбербанка месяц бесплатного размещения вакансии
Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года. Финансы и Банки
142
14 ноября 2017  23:25
Как выяснилось, именно такую сумму Фонд капитального ремонта заработал за счет размещения временно свободных средств фонда в коммерческом банке под проценты.
Самарский Фонд капитального ремонта заработал на взносах горожан 73 миллиона рублей
Как выяснилось, именно такую сумму Фонд капитального ремонта заработал за счет размещения временно свободных средств фонда в коммерческом банке под проценты.  Финансы и Банки
368
Весь список
Строительство
14 ноября 2017  17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.
Около «Ладьи» разрешили построить высотный ЖК "Парус"
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.  Строительство
254
8 ноября 2017  12:51
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
377
30 октября 2017  13:53
В Самаре не будут строить новую мечеть на Мехзаводе Большинство горожан высказались против строительства
В Самаре не будут строить новую мечеть на Мехзаводе
Большинство горожан высказались против строительства. Строительство
491
Весь список

Новости

Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
15.11.2017
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
 Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
13.11.2017
Жалюзийная дверь новое веяние дверной индустрии
 Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
08.11.2017
Кварцевый искусственный камень
 Искусственный  кварцевый камень  состоит из природного кварца, соединенного...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
925
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
905
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1945
Весь список
Бизнес
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
81
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
96
2 ноября 2017  17:31
Сайт, как способ продвижения бизнеса
Сайт, как способ продвижения бизнеса
 Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
78
Весь список


Новости компаний
13 ноября 2017  13:38
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны.
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
236
13 ноября 2017  11:56
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона Об этом заявил АВТОВАЗ.
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
186
9 ноября 2017  20:57
Один из самых ценных ресурсов в мире
Один из самых ценных ресурсов в мире
 В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
89
3 ноября 2017  12:10
Экс-руководитель УК-должника в Самаре оплатит из личных средств долг перед энергетиками Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона.
Экс-руководитель УК-должника в Самаре оплатит из личных средств долг перед энергетиками
Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона. Новости компаний
256
Весь список
IT и Коммуникации
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
69
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
127
9 октября 2017  16:57
Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
 В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника?  IT и Коммуникации
846
Весь список
Транспорт
15 ноября 2017  13:33
В Самаре будет ходить автобус Южный город - Центральный автовокзал С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты.
В Самаре будет ходить автобус Южный город - Центральный автовокзал
С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты. Транспорт
179
13 ноября 2017  13:48
В Самаре начали выдавать новые регистрационные номера Номера выдают с кодом «763».
В Самаре начали выдавать новые регистрационные номера
 Номера выдают с кодом «763». Транспорт
686
13 ноября 2017  11:59
В Самаре собираются направить на строительство метро 176 миллионов рублей. При достаточном объеме финансирования, станция
В Самаре собираются направить на строительство метро 176 миллионов рублей
При достаточном объеме финансирования, станция "Алабинская" будет сдана в 2018 году. Транспорт
244
13 ноября 2017  10:13
На Мехзаводе в Самаре могут построить надземный пешеходный переход Министерство транспорта и автомобильных дорог региона готовит предложения по данному вопросу.
На Мехзаводе в Самаре могут построить надземный пешеходный переход
Министерство транспорта и автомобильных дорог региона готовит предложения по данному вопросу. Транспорт
288
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4292
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1574
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8456
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2334
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9229
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2727
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1322
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1664
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1559
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1305
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2936
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2756
Весь список

Мероприятия
В СамГТУ прошла традиционная встреча руководителей энергокомпаний с будущими энергетиками
В Кинеле состоялся областной праздник «Отец. Отчество. Отечество»
В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»
Весь список
Популярное
за сегодня

Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

1361

В Самаре сотрудники Росгвардии оказали помощь раненому ребенку

1055

Срок полномочий депутатов Самарской городской думы продлен до 2020 года

614
за неделю

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1655

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1488

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1471
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда