Фонд Baring Vostok вышел из капитала второго крупнейшего продавца лекарств в России — «Аптечной сети 36,6»

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Доли основных акционеров не поменялись, у Douflero Holdings Limited по-прежнему 13,76%, рассказал РБК представитель «Аптечной сети 36,6», отказавшись от дальнейших комментариев. Связаться с Авдеевым на момент публикации не удалось. Исходя из капитализации «Аптечной сети 36,6» на конец августа 2017 года, пакет фонда мог стоить примерно 2,5-2,6 млрд руб.Baring Vostok вошел в капитал А5 Group, которая которая управляла брендами А5, «Норма», «Фармадар», в 2014 году. Тогда компания получила 30% аптечной группы с помощью допэмиссии, по итогам сделки чуть меньше 6% было у X5 Retail Group, а остальное — у структур основателей аптечной группы — Романа Буздалина и Сергея Солодова.В 2016 году «Аптечная сеть 36,6» и А5 начали процесс слияния, для которого группа провела допэмиссию. Фонд Baring Vostok остался акционером компании и получил 13,76% объединенной компании после слияния. Контрольный пакет был у основного акционера компании кипрской Palesora Limited, бенефициарами которой являются основатели компании Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Еще 15% принадлежало американской Walgreens Boots Alliance, которая вошла в акционерный капитал компании в 2016 году. У Авдеева через «Россиум» было 10% акций, еще 13,7% было у структуры фонда Baring Vostok.После выхода фонда Baring Vostok доля Авдеева через «Россиум» увеличилась до 23,7%, пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией. Остальные доли не изменились.«Аптечная сеть 36,6» по итогам первого полугодия 2017 года потеряла звание лидера розничного фармрынка, ее обогнала «Ригла», входящая в группу «Протек». Чистая прибыль компании в первом полугодии 2017 года выросла в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 345 млн руб., говорится в ее отчетности. Рост прибыли, который компания показала впервые за последние два года, группа объясняла сокращением зарплатного фонда, увеличением доли прямых контрактов с производителями и исключением неликвидных активов. «Мы вышли на новый уровень товарного обслуживания собственной розницы, получили возможность увеличить портфель прямых контрактов, оптимизировали внутренние процессы», — пояснял РБК представитель компании Алексей Киселев-Романов. Выручка сети в первом полугодии составила 24,7 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом совокупный финансовый долг группы на конец первого полугодия 2017 года составлял 26,5 млрд руб.Фото: Никита Попов / РБК