Финансовый советник в смартфоне: новое приложение от «БКС Премьер»

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В «БКС Премьер» отметили, что обновленное приложение позволяет в режиме онлайн без посещения офиса пользоваться широким набором инвестиционных продуктов компании. Услуги доступны абсолютно всем, а не только действующим клиентам финансовой группы. Онлайн-сервис сочетает функции инвестиционного приложения и классического мобильного банка.«Установив приложение в App Store или Google Play на мобильное устройство, вы можете сразу же приступать к выбору подходящих инвестиционных продуктов, а с помощью чата — получить подробную консультацию финансового советника. Открыть брокерский счет можно в режиме онлайн, посещать офис для этого не придется», — отмечает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.Инвестиционный профиль клиента приложение определит с помощью небольшой анкеты, средства на брокерский счет можно будет легко перевести с карты любого банка. «В целом установка и подключение к сервисам очень простое, обычно процесс занимает не более 10 минут», — добавляет Граборов.Финансовая компания «БКС Премьер» обновила мобильное приложение месяц назад, после чего все основные возможности онлайн-сервиса стали доступны любому пользователю, даже если ранее он не являлся клиентом группы БКС.В отличие от многих других инвестиционных приложений, существующих сегодня на рынке, сервис «БКС Премьер» позволяет одновременно пользоваться банковскими продуктами и услугами. Таким образом, пользователю доступны готовые инвестиционные решения, самостоятельная торговля на бирже, информация по брокерским и банковским счетам, всевозможные платежи (ЖКХ, мобильная связь, интернет и прочее), а также страховые продукты.Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости