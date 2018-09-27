Федеральный дорожный фонд недополучит 340 млрд рублей на ремонт и содержание трасс
27 сентября 2018 23:17
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Как считают в Министерстве финансов, полученные от такой экономии средства можно направить на другие цели, например, на социальные нужды. Учитывая различные стратегии и планы правительства РФ по улучшению дорожной сети в ближайшие несколько лет, такое решение кажется странным.
Напомним, Федеральным дорожным фондом (ФДФ) распоряжается Росавтодор для ремонта и содержания автомобильный трасс федерального уровня. По действующему Бюджетному кодексу, фонд должен получить 83% от всех акцизов, поступивших в госбюджет. Данное правило действовало до 2017 года. В прошлом году тогда был направлено 49% средств от акцизов на бензин и масла. В 2018 году по проекту Минфина данный показатель составит 54%, в 2019 году – только 37%, а поле 2020 года – 36%. В результате к 2021 году Федеральный дорожный фонд недополучит примерно 340 млрд рублей.
По мнению Министерства транспорта и автомобильных дорог РФ, сокращение финансирования ФДФ не проблема. Качество федеральных трасс от этого не ухудшится, так как в дальнейшем объем фонда будет изменяться и за счет дополнительного финансирования. Об этом говорилось в указе президента РФ Владимира Путина в мае.
В 2017 году Федеральный дорожный фонд потратил 657 млрд рублей. В эту сумму вошли:
263 млрд рублей, потраченные на содержание и ремонт федеральных дорог
255 млрд рублей на реконструкцию и строительства федеральных дорог
109 млрд рублей получили субъекты на ремонт дорог регионального и муниципального значения.
Как считает генеральный директор института «Стройпроект» Алексей Журбин, сейчас большая часть федеральных трасс соответствует нормативам. И если предстоит сокращение объема фонда, то делать это лучше в пользу дорог регионального значения. Показатель соответствия нормативам здесь ниже. Журбин отметил, что если финансирование данной отрасли сократится, то и качество дорог будет снижено, так как прирост автомобилей требует соответствующего увеличения расходов на ремонт и содержание дорог, сообщает samarskie-voditeli.ru .
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