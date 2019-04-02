ФАС хочет отменить комиссию за снятие денег в банкоматах

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Представитель ведомства утверждает, что это необходимо для борьбы с «зарплатным рабством».Снятие наличных в банкоматах. Как это ни парадоксально, при выборе работодателем в рамках коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах.— замглавы ФАС Андрей КашеваровЧасто бывает так, что работодатель отказывается переоформлять зарплатную карту на другой банк.Подобное нововведение решит проблемы со снятием наличных. Больше не придётся искать нужный банкомат, чтобы снять зарплату. Подойдёт терминал любого банка.