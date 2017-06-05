Эльвира Набиуллина: создание национальной криптовалюты — тема долгосрочной перспективы

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По словам Набиуллиной, ЦБ рассматривает криптовалюту «как цифровой актив», однако это тема, «конечно», не «ближайшего будущего». «Может быть, среднесрочного, долгосрочного», — заявила Набиуллина. Она отметила, что «нужно посмотреть и на технологии», которые могут быть в основе «такой национальной криптовалюты», а также проанализировать «все возможные макроэкономические последствия», потому что «это может влиять и на эмиссию, и на контроль денежной массы».О начале работы над созданием национальной криптовалюты 2 июня на ПМЭФ-2017 заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отмечала, что в данный момент ЦБ изучает эту возможность, делает «несколько пилотных проектов», которые дадут понимание, «как технология распределенных реестров в обработке больших объемов информации может быть полезна в том числе и для национальной цифровой валюты». Она подчеркивала, что конкретное обсуждение введения криптовалюты в России будет возможно только после того, как будут созданы соответствующие наработки.Ранее, 27 мая, стало известно, что правительство обсуждает возможность введения в России национальной криптовалюты. Эту инициативу Росфинмониторинг обсуждает с представителями банков и Минфина.