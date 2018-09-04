Эксперты рассказали, что делать, если банкомат выдал фальшивую купюру

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Ранее производитель банкоматов — NCR — заявил о вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Однако данная проблема коснётся лишь тех аппаратов, где установлены старые устройства для проверки денег.— Фальшивки появились сразу же, как только банкноты этим номиналом были выпущены. И даже некоторые банки отказывались принимать эти купюры, потому что их банкоматы пятитысячные не распознавали. А вообще, история развития самих банкнот и фальшивок — это как щит и меч. Когда щит усиливается, находится новое против него оружие, — заявил Мехтиев.Эксперт добавил, что обнаружить на глаз подделку будет сложно. Если всё же удастся это сделать, то человеку необходимо будет сохранять чеки о том, что данную банкноту он получил именно в банкомате. Кроме этого, необходимо чётко описать свои действия.