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Эксперты рассказали, что делать, если банкомат выдал фальшивую купюру

4 сентября 2018 22:51
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Ранее производитель популярных в России банкоматов предупредил о массовом вбросе поддельных пятитысячных банкнот.
Вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в интервью НСН рассказал о том, что выпускать фальшивые купюры не перестанут никогда, передает life.ru.

Ранее производитель банкоматов — NCR — заявил о вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Однако данная проблема коснётся лишь тех аппаратов, где установлены старые устройства для проверки денег.

— Фальшивки появились сразу же, как только банкноты этим номиналом были выпущены. И даже некоторые банки отказывались принимать эти купюры, потому что их банкоматы пятитысячные не распознавали. А вообще, история развития самих банкнот и фальшивок — это как щит и меч. Когда щит усиливается, находится новое против него оружие, — заявил Мехтиев.

Эксперт добавил, что обнаружить на глаз подделку будет сложно. Если всё же удастся это сделать, то человеку необходимо будет сохранять чеки о том, что данную банкноту он получил именно в банкомате. Кроме этого, необходимо чётко описать свои действия. 
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