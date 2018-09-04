Эксперты рассказали, что делать, если банкомат выдал фальшивую купюру
4 сентября 2018 22:51
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Ранее производитель банкоматов — NCR — заявил о вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Однако данная проблема коснётся лишь тех аппаратов, где установлены старые устройства для проверки денег.
— Фальшивки появились сразу же, как только банкноты этим номиналом были выпущены. И даже некоторые банки отказывались принимать эти купюры, потому что их банкоматы пятитысячные не распознавали. А вообще, история развития самих банкнот и фальшивок — это как щит и меч. Когда щит усиливается, находится новое против него оружие, — заявил Мехтиев.
Эксперт добавил, что обнаружить на глаз подделку будет сложно. Если всё же удастся это сделать, то человеку необходимо будет сохранять чеки о том, что данную банкноту он получил именно в банкомате. Кроме этого, необходимо чётко описать свои действия.
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