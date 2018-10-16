Эксперты назвали доход, необходимый для комфортного обслуживания ипотеки
16 октября 2018 23:54
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Согласно подсчётам аналитиков, рекомендованный размер дохода заёмщика, "комфортного" для обслуживания средней ипотеки, с марта увеличился почти на 9% — до 70,3 тысячи рублей. В НБКИ исходят из того, что относительно адекватным является соотношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
Наибольший размер "комфортного" дохода для ипотечника традиционно фиксируется в столице: к октябрю 2018-го этот показатель в Москве достиг 136 тысяч рублей. В Подмосковье для того, чтобы обслуживать ипотеку в спокойном режиме, семья должна получать более 101 тысячи в месяц. В ЯНАО этот показатель равен 87 тысячам, в Санкт-Петербурге — около 81 тысячи, в Ленобласти — 76 тысячам рублей.
Меньше других могут получать ипотечники в Кировской области (чуть больше 45 тысяч рублей в месяц), в Вологодской им понадобится доход на уровне около 46 тысяч, в Челябинске — менее 47 тысяч.
— В последние полгода доступность ипотеки несколько снизилась. По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков немного упростился. Вместе с тем из-за этого выросло тело кредитов и объёмы ежемесячных платежей, — говорится в исследовании.
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