Эксперты: россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

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Так, по информации бюро, в первом квартале текущего года доля заявок на кредит наличными, получивших одобрение, упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентных пунктов, до 32%. Доля одобренных заявок на автокредиты также снизилась на 11 процентных пунктов - до 33%. По ипотеке отмечается максимальный среди всех иных продуктов уровень одобрения заявок на получение кредитов по итогам первого квартала - 72%, однако еще год назад этот показатель составлял 80%.Единственный продукт, который банки в первом квартале 2019 года одобряют также охотно, как и в январе-марте 2018 года, являются кредитные карты. Доля заявок с одобрением по данному типу продукта составляет 45%.Тенденцию на увеличение доли отказов подметил и Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй. "Банки достаточно часто отказывают заемщикам в получении кредита. Процент отказа может доходить почти до 70% для некоторых кредитных продуктов и каналов привлечения клиентов", - указал он. Так, по статистике бюро, доля отклоненных кредитных заявок по всем типам потребкредитов за первые два месяца текущего года составила 67,5% против 60,9% в январе-феврале 2018 года.По данным главы бюро кредитных историй "Эквифакс" Олега Лагуткина, основными причинами отказа является кредитная история потребителей и их долговая нагрузка. "Если смотреть более детально на причины отказа, то для банков значимым фактором является наличие текущей просроченной задолженности, пусть и не длительной, на какую-либо значимую сумму или наличие длительной просроченной задолженности более месяца. Также в последнее время увеличивается число отказов вследствие превышения суммы ежемесячных платежей по кредитам над установленными в каждом банке пороговыми значениями", - прокомментировал он.В ОКБ также одной из основных причин отказов назвали несоответствие данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора. При этом, наиболее часто эта причина становится решающей для отклонения заявок на автокредиты (5%).