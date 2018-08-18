Экс-глава Центробанка заявил, что дефолт не угрожает России ни в каком виде

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— У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде, — сказал агентству Дубинин.Дубинин добавил, что сегодня проводить аналогии с тем, что было в стране в 1990-е годы, нет никакого смысла, поскольку уже наступило совершенно другое время.