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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Экс-глава Центробанка заявил, что дефолт не угрожает России ни в каком виде

18 августа 2018 23:35
469
Сегодня проводить аналогии с тем, что было в стране в 1990-е годы, нет никакого смысла, поскольку уже наступило совершенно другое время.
В настоящее время дефолт не грозит России ни в каком виде, приводит ТАСС слова экс-председателя Центробанка Сергея Дубинина в 20-летнюю годовщину дефолта в стране, сообщает life.ru.

— У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде, — сказал агентству Дубинин.

Дубинин добавил, что сегодня проводить аналогии с тем, что было в стране в 1990-е годы, нет никакого смысла, поскольку уже наступило совершенно другое время.
 
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