Экс-глава Центробанка заявил, что дефолт не угрожает России ни в каком виде
18 августа 2018 23:35
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— У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде, — сказал агентству Дубинин.
Дубинин добавил, что сегодня проводить аналогии с тем, что было в стране в 1990-е годы, нет никакого смысла, поскольку уже наступило совершенно другое время.
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