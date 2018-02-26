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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Доля государства в банковском секторе продолжит расти, считают эксперты

26 февраля 2018 14:16
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На фоне огосударствления банковской системы и искажения конкурентного поля общая нервозность на рынке сохранится, считают в АКРА. При этом доля государства в банковском секторе продолжит расти, считают эксперты.
Как информирует РБК, нервозность и снижение доверия в секторе, возникшие на фоне отзывов лицензий и передачи трех крупных банков в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сохранятся на протяжении 2018 года, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА «Ужесточение операционной среды не позволит банкам нарастить чистую прибыль» (есть у РБК). Кроме того, отмечается в обзоре, рост доли государства в банковской системе при резком сокращении числа крупных частных российских банков приведет к изменению характера и качества конкуренции. Крупные банки будут вынуждены конкурировать за качественного заемщика, а более мелкие — либо находить отдельную нишу, либо кредитовать высокорисковых заемщиков, прогнозируют аналитики агентства.

По оценкам АКРА, в топ-100 российских банков есть еще несколько слабых игроков. «С одной стороны, участники рынка понимают, что слабые банки на рынке все еще остаются, с другой стороны, сам ЦБ неоднократно говорил о том, что не закончил политику по оздоровлению и зачистке банковского сектора», — отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что регулятор в 2017 году завершил основную работу по оздоровлению банковского сектора, однако в системе все еще есть проблемы, приводящие к краху банков.

Нервозность на банковском рынке, безусловно, сохранится в 2018 году, но она постепенно будет сходить на нет, поскольку таких крупных претендентов на санацию или отзыв лицензии больше не осталось, говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Ключевыми рисками для банковского сектора в 2018 году будет качество активов и снижение чистой процентной маржи, а также искажение конкурентного поля из-за высокой доли государства, говорят в АКРА. Так, чистая процентная маржа банковского сектора в 2017 году снизилась до 4,4% по сравнению с 4,5% в 2016-м. Без учета Сбербанка этот показатель по банковской системе, по оценке АКРА, лишь 3,5%. «Падение маржи — долгосрочный фактор, отражающий резкое замедление инфляции в России до уровня ниже 3% и продолжающееся плавное снижение ключевой ставки ЦБ, а также большую эластичность кредитных ставок по сравнению с депозитными», — считают в агентстве.

По мнению АКРА, изменение размера маржи в 2017 году подтверждают более ранние прогнозы агентства относительно перехода банковской системы к «новой нормальности», в условиях которой увеличение процентной маржи будет затруднено, а конкуренция будет расти. Аналитики прогнозируют снижение маржи в 2018 году до 4,2–4,3%.

По оценке АКРА, доля госбанков и квазигосбанков (включая банки, находящиеся на санации в ФКБС, банки, санируемые госбанками, а также банки, принадлежащие госкомпаниям) по итогам 2017 года выросла до примерно 70% совокупных чистых активов банковского сектора страны. Аналитики агентства прогнозируют, что она и дальше будет увеличиваться — в первую очередь из-за продолжения «расчистки» банковского сектора, а также из-за перетока клиентов в госбанки, которые ассоциируются у клиентов с высоким уровнем доверия и надежности, так как в любой момент их может поддержать государство, отмечают эксперты.

В такой ситуации сохранение существенной доли банковской системы в госсобственности на горизонте минимум трех-четырех лет (а если «ФК Открытие» объединится с Бинбанком, то минимум пять лет) связано с рисками неэффективности сектора, добавляют эксперты. Государство в сложившейся ситуации склонно предоставлять дополнительные ресурсы не наиболее эффективным, а наиболее нуждающимся в сохранении адекватного финансового положения банкам. «Таким образом косвенно реализуется принцип спасения слабых игроков, в том числе за счет дивидендного потока от существенно более прибыльных и устойчивых госбанков», — говорится в обзоре АКРА.

Рыночные инвесторы склонны направлять свои ресурсы прежде всего в эффективные бизнесы со стабильно высоким возвратом на капитал на протяжении всего экономического цикла, отмечает Кирилл Лукашук. По его мнению, сейчас складывается такая ситуация, что государство, выступая де-факто якорным инвестором банковской системы, решает важную, но локальную задачу поддержания финансовой стабильности, спасая дефолтные частные банки и докапитализируя слабые государственные. «С учетом всей сложности ситуации его трудно в этом упрекнуть, однако достижение долгосрочных целей по повышению темпов экономического роста невозможно без выстраивания прозрачной системы принятия инвестиционных решений, основанных на максимизации эффективности государственной части банковской системы», — отмечают в АКРА.

В секторе отсутствуют единые для всех государственных финансовых институтов прозрачные и публичные критерии эффективности управленческих команд (в том числе с точки зрения объема получаемых государственных ресурсов с учетом причин дополнительной потребности в капитале). «Если руководство банка не обеспечивает требуемый уровень возврата на капитал при соблюдении аппетита к риску в течение какого-то времени или тем более ведет высокорисковую политику, приводящую к потребности в постоянной докапитализации, то вполне логично возникает вопрос об эффективности менеджмента и адекватной реакции акционера — государства — ​​на подобные результаты деятельности», — говорит Кирилл Лукашук.

По мнению аналитиков АКРА, конкуренция по процентным ставкам даже внутри группы госбанков уже де-факто доступна только Сбербанку. Как поясняет Лукашук, у Сбербанка наибольший среди остальных государственных банков запас по стоимости фондирования (которое более чем наполовину сформировано относительно дешевыми средствами населения) и, соответственно, чистой процентной марже (6% за девять месяцев 2017 года), что оставляет возможность банку для ценовой конкуренции. «Обладая такой уникальной, по сути, ресурсной базой и высокой операционной эффективностью, банк может позволить себе большую по сравнению с другими банками, в том числе государственными, эластичность по кредитным ставкам», — поясняет он.

Усиление роли госбанков на рынке может обусловить рост числа неконкурентоспособных банков, что приведет к тому, что они больше не смогут функционировать самостоятельно, добавляет Сергей Хотимский.​

Процентные ставки, предлагаемые банками заемщикам и вкладчикам, в 2018 году продолжат снижение, но темп существенно замедлится, говорит Лукашук. В связи с тем, что процентный спред (разница между средней стоимостью процентных активов и обязательств банка) по банковской системе снизился и, вероятно, продолжит снижение в 2018 году, сейчас фактор конкуренции по ставке постепенно теряет решающую значимость, а на первый план выходят комплексность предложения, качество продуктового ряда и взаимоотношения между банком и клиентом, поясняет он. По мнению АКРА, постепенно рынок переходит от парадигмы простой кредитной доходности сделки к комплексной доходности бизнеса с клиентом в целом.

«В отношении привлечения банками средств крупных корпоративных клиентов важную роль продолжат играть неформальные контакты и формирование комфортной системы обслуживания», — добавляют в АКРА.

В крупном сегменте топ-10 банков, где и сосредоточены основные банки с госучастием, конкуренция в сегменте крупнейшего бизнеса уже достаточно жесткая и будет усиливаться, поскольку, вероятнее всего, риск-аппетит санированных банков в корпоративном сегменте будет очень консервативным, говорит Лукашук. По его мнению, это будет означать фокус на сегменте клиентов с высоким кредитным качеством, который представлен преимущественно крупнейшими компаниями. «Соответственно, в конкуренции между госбанками фактор их надежности и кредитоспособности, традиционный для российского рынка с точки зрения клиентов, не будет играть определяющую роль», — поясняется в обзоре агентства.

Что касается остальных, более мелких банков, то здесь стратегия в части кредитования — либо искать и усиливать свою уникальную бизнес-нишу (региональную, отраслевую или продуктовую), либо ослаблять риск-аппетит и идти к более рисковым заемщикам. «Не исключаю, что мы впервые в российской истории можем столкнуться с экономическими дефолтами банков (или же менее болезненного их ухода с рынка), связанных с нежизнеспособностью добросовестной бизнес-модели», — заключает Кирилл Лукашук.

Характер конкуренции изменится, согласен Сергей Хотимский. Она будет уходить в плоскость неценовых параметров — повышение гибкости, функциональности продуктов, говорит заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. Второе направление — это повышение технологичности. «Банки, имеющие современные технологические решения, будут иметь преимущество и, возможно, небольшой запас для снижения ставок», — добавляет она.


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