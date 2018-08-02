Долги россиян по кредитам растут в два раза быстрее зарплат

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Накануне, 1 августа, министр экономического развитияРФ Максим Орешкин заявил, что быстрый рост потребительского кредитования угрожает инфляцией, мешает понижению ключевой ставки ЦБ и затрудняет кредитование предприятий.«Одна из причин, почему у нас не такое высокое кредитование предприятий, не только малых и средних, но и крупных, — сейчас банки сконцентрировались на кредитовании населения. У нас сейчас портфель потребкредитования растет за последние 12 месяцев больше, чем на триллион рублей, это очень активный прирост и темпы сейчас ускоряются»,— сказал он на совещании по роли регионов в разработке и реализации нацпроектов (цитата по ТАСС). Господин Орешкин полагает, что потребкредитование начнет замедляться в ближайшие годы.В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала продолжать корректировать регулирование потребкредитования, которое «должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и, конечно, должно сопоставимо быть с кредитами реальному сектору экономики».Опрошенные “Ъ” аналитики банков полагают, что сейчас в России нет признаков роста закредитованности населения.