Долги по зарплате перед работниками ООО «Тольяттинский кирпич» будут полностью погашены в течение двух месяцев
16 января 2019 17:34
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В комиссию вошли заместитель министра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин, заместитель министра труда‚ занятости и миграционной политики Самарской области – руководитель департамента трудовых отношений Светлана Симакова, представители администрации г.о. Тольятти, прокуратуры г.о. Тольятти и Государственной инспекции труда Самарской области.
Комиссия вместе директором завода Александром Баранцевым осмотрела территорию завода, цеха, члены комиссии поговорили с рабочими, находившимися на территории предприятия. Представитель трудового коллектива, слесарь завода Олег Фомин рассказал, что задержка выплаты заработной платы сотрудникам – проблема острая, и особенно чувствительна она стала перед Новым годом.
Затем состоялось совещание, куда были приглашены представители инициативной группы работников. Как выяснилось, более двух месяцев сотрудники предприятия получали заработную плату не в полном объеме, периодически, малыми суммами — по 3-5 тысяч рублей в неделю. 14 января 2019 года состоялось общее собрание трудового коллектива, на которое было приглашено руководство предприятия. Работники выразили протест против сложившейся ситуации с выплатой заработной платы и уведомили руководство о приостановке производства. Александр Баранцев пояснил сотрудникам, что долги по заработной плате будут полностью погашены в течение двух месяцев.
Работники начали готовить цеха к производству со второй половины дня 16 января. Они поблагодарили Правительство области за внимание к проблеме и оперативное вмешательство в ситуацию и выразили надежду на то, что руководство предприятия выполнит свои обязательства и таких инцидентов не повторится.
Решение данной ситуации находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Заместитель Председателя правительства Самарской области Александр Фетисов проведет уже завтра совещание с участием директора ООО «Тольяттинский кирпич» и представителей трудового коллектива, на котором планируется выработать алгоритм действий по дальнейшему разрешению сложившейся ситуации.Долги по зарплате перед работниками ООО «Тольяттинский кирпич» будут полностью погашены в течение двух месяцев, передает пресс-служба облправительства.
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