Дмитрий Азаров провёл совещание по Газбанку

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По данным Минфина остатки по счётам МУПов и предприятий с государственным участием - 230 млн рублей.Но кредиты Газбанка МУПам и предприятиям с госучастием - 2 290 млн рублей, т.е. в 10 раз больше.Так что о каких-то «значительных потерях» и речи быть не может, баланс обязательств иной.Переданы документы на изготовление новых зарплатных карточек по сотрудникам, имевшим карты Газбанка.Никаких потерь по заработной плате, как и по социальным выплатам, не будет, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.