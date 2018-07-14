Дмитрий Азаров провёл совещание по Газбанку
14 июля 2018 14:58
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По данным Минфина остатки по счётам МУПов и предприятий с государственным участием - 230 млн рублей.
Но кредиты Газбанка МУПам и предприятиям с госучастием - 2 290 млн рублей, т.е. в 10 раз больше.
Так что о каких-то «значительных потерях» и речи быть не может, баланс обязательств иной.
Переданы документы на изготовление новых зарплатных карточек по сотрудникам, имевшим карты Газбанка.
Никаких потерь по заработной плате, как и по социальным выплатам, не будет, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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