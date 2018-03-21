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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Дизайн карты «Мир» обновят по мотивам советского мультфильма «Цветик-семицвети

21 марта 2018 19:34
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Из-за сложившегося «неоднозначного отношения» к продукту.
Платежная система «Мир» в рамках ребрендинга подготовила новый логотип и фирменный стиль, говорится в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир»). Необходимость ребрендинга в компании объяснили «неоднозначным отношением» к платежной системе, передает РБК.

«За несколько лет активного развития продукта у потребителей сформировалось неоднозначное отношение к национальной платежной системе «Мир». Вокруг бренда начали возникать мифы, не соответствующие реальности. Задача новой коммуникационной стратегии заключается в том, чтобы представить «Мир» как достойный технологичный российский бренд, который постоянно развивается и доступен всему населению», — отмечается в сообщении НСПК (есть у РБК).

Разработкой нового оформления бренда «Мир» занималось агентство Firma Agency, в его основу легло четверостишие «Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг» из мультфильма «Цветик-семицветик». В качестве основного элемента нового логотипа был выбран лепесток.

«Цветовая гамма логотипа с зеленым, голубым и белым цветами сохранилась, но ее сделали более насыщенной», — отмечается в пресс-релизе.

По словам директора департамента маркетинга и коммуникаций НСПК Натальи Новошинской, которые приводятся в релизе, предыдущий дизайн, как показали проведенные компанией исследования, «воспринимался как нейтральный и спокойный, не выражал индивидуальности компании и не вызывал ярких эмоций».

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Ее участниками является 366 банков. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Оператором платежной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК).

С 1 июля 2017 года банки обязали выдавать платежную карту «Мир» всем претендующим на госвыплаты. С 1 июля этого года банки должны перевести на «Мир» всех бюджетников. Пенсионеры должны перейти на эту систему до июля 2020 года.

Крупнейшим эмитентом карт «Мир» на данный момент является Сбербанк, выпустивший 65% всех карт системы (20 млн шт.), заявлял в марте руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Александр Торбахов. В пресс-службе НСПК РБК заявили, что на начало 2018 года российские банки выпустили 31 млн карт «Мир».



Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»




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