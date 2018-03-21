Дизайн карты «Мир» обновят по мотивам советского мультфильма «Цветик-семицвети

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«За несколько лет активного развития продукта у потребителей сформировалось неоднозначное отношение к национальной платежной системе «Мир». Вокруг бренда начали возникать мифы, не соответствующие реальности. Задача новой коммуникационной стратегии заключается в том, чтобы представить «Мир» как достойный технологичный российский бренд, который постоянно развивается и доступен всему населению», — отмечается в сообщении НСПК (есть у РБК).Разработкой нового оформления бренда «Мир» занималось агентство Firma Agency, в его основу легло четверостишие «Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг» из мультфильма «Цветик-семицветик». В качестве основного элемента нового логотипа был выбран лепесток.«Цветовая гамма логотипа с зеленым, голубым и белым цветами сохранилась, но ее сделали более насыщенной», — отмечается в пресс-релизе.По словам директора департамента маркетинга и коммуникаций НСПК Натальи Новошинской, которые приводятся в релизе, предыдущий дизайн, как показали проведенные компанией исследования, «воспринимался как нейтральный и спокойный, не выражал индивидуальности компании и не вызывал ярких эмоций».Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Ее участниками является 366 банков. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Оператором платежной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК).С 1 июля 2017 года банки обязали выдавать платежную карту «Мир» всем претендующим на госвыплаты. С 1 июля этого года банки должны перевести на «Мир» всех бюджетников. Пенсионеры должны перейти на эту систему до июля 2020 года.Крупнейшим эмитентом карт «Мир» на данный момент является Сбербанк, выпустивший 65% всех карт системы (20 млн шт.), заявлял в марте руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Александр Торбахов. В пресс-службе НСПК РБК заявили, что на начало 2018 года российские банки выпустили 31 млн карт «Мир».Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»