Cбербанк и фирма «1C» запустили совместную акцию для малого бизнеса
26 декабря 2018 16:42
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Сбербанк и фирма «1С» объявили новую акцию для индивидуальных предпринимателей и ООО на всех режимах налогообложения, являющихся клиентами банка. Им предлагается бесплатный год работы в облачном сервисе «1С:БизнесСтарт» для малого бизнеса. Это удобный и понятный сервис для предпринимателей, которые начинают вести учет и хотят это делать самостоятельно, без лишних затрат. Для работы с «1С:БизнесСтарт» не надо знать бухучет и бухгалтерские термины.
Сервис позволяет вести бухгалтерский учет, продажи и закупки, отражать свои доходы и расходы, контролировать оплату и остатки товаров. Пользователи могут выписывать необходимые им документы (счета, накладные, акты, счета-фактуры) и проводить анализ бизнеса на основе денежных и товарных остатков. В «1С:БизнесСтарт» можно рассчитывать зарплату сотрудников, отпускные и больничные, а также производить расчёт налога и сдавать налоговую отчетность через интернет.
В сервисе «1С:БизнесСтарт» поддерживается работа с онлайн-кассами, интеграция с ЕГАИС, ГИСМ, ФГИC Меркурий. Предоставляется круглосуточная техническая поддержка.
Александр Белокопытов, Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
«Сбербанк продолжает свою стратегию, направленную на развитие услуг для малого бизнеса. В нашем банке есть уже немало продуктов, которые помогают индивидуальным предпринимателям и ООО экономить время и средства и делать свой бизнес более рентабельным. Совместная акция с 1С — очередной шаг на этом пути».
Специальное предложение действует с 15 декабря 2018 года до конца 2019 года для индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса, имеющих счет в Сбербанке, не
зарегистрированных ранее на сайтах 1cbiz.ru и 1cfresh.com. Один участник акции может вести в сервисе учет для одного юрлица или ИП, одновременно от него с «1С:БизнесСтартом» могут работать не более двух пользователей.
Для того, чтобы принять участие в акции, клиенту банка достаточно заполнить форму и зарегистрироваться на сайте Сбербанка.
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