Число пользователей удаленных каналов в Поволжье превысило 17 млн человек

101

В Поволжском банке ПАО Сбербанк число пользователей удаленных каналов обслуживания (интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильная версия банка, а также Автоплатеж) превысило 17 млн. При этом общее число жителей регионов деятельности Поволжского банка (Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области) не превышает 14 млн человек.Данный результат стал возможен благодаря активному росту популярности удаленных каналов обслуживания, позволяющих как оплачивать услуги в любое время и месте, где есть подключение к интернету, так и значительно экономить время. Если по сравнению с 2016 годом число пользователей Сбербанк Онлайн выросло на 16%, то число пользователей Автоплатежа – на 40%, а число пользователей мобильной версии интернет-банка – на 218%. При этом многие клиенты работают сразу с тремя способами совершения банковских операций, что и позволило числу пользователей онлайн-сервисов превысить число жителей Поволжья.Интернет-банк Сбербанк Онлайн – один из крупнейших интернет-банков России. С его помощью можно совершать переводы клиентам Сбербанка и других банков, оплачивать услуги, открывать вклады, оформлять заявки на кредиты и оплачивать их. Благодаря онлайн-банку клиенты могут анализировать свои расчеты, получать выписки о состоянии пенсионного счета и делать заявки на получение кредитной истории.Мобильное приложение Сбербанк Онлайн – один из наиболее динамичных банковских сервисов. Приложение разработано для мобильных устройств (IPhone, IPad, Android и Windows Phone). Приложение позволяет совершать широкий спектр банковских операций (переводы, оплата, платежи по кредитам, оформление автоплатежей). Также пользователи могут оплачивать услуги по qr-коду и подключать Apple Pay Android Pay и оплачивать покупки в одно касание. За безопасность отвечает встроенный в приложение антивирус.Автоплатеж – сервис, позволяющий совершать операции в автоматическом режиме. Достаточно один раз оформить заявку в личном кабинете (с помощью устройства самообслуживания или в интернет-банке), и затем система самостоятельно будет отслеживать выставленные счета и заранее направлять с номера 900 смс с информацией о дате платежа и сумме. Если клиент хочет отменить платеж, ему достаточно направить обратным смс код отмены (указан в смс). Автоплатеж очень удобен для тех платежей, где важна регулярность.