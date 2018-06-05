Бюджет может в этом году недополучить более 43 млрд руб. доходов от дивидендов на акции госкомпаний
5 июня 2018 14:05
Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму 29 мая, объем поступлений дивидендов в федеральный бюджет сокращается на 34%, с 379,9 млрд руб., заложенных в закон о бюджете, до 250,7 млрд руб. Но фактически в бюджет поступит еще меньше, считают аудиторы СП.
Дело в том, что поправки в закон о бюджете не учитывают уточненный прогноз Росимущества от 7 мая по поступлениям дивидендов, указывают аудиторы. А согласно оценкам Росимущества, в 2018 году такие поступления составят 207,3 млрд руб., что на 43,2 млрд руб. меньше цифры, указанной в поправках.
Подведомственное Минэкономразвития Росимущество для оценки поступления дивидендов в бюджет в 2018 году (по итогам деятельности компаний в 2017 году) использовало прогнозные данные самих госкомпаний, предоставленные по запросу, или данные по выплаченным в бюджет 2017 года промежуточным дивидендам, говорится в заключении СП. При этом Минфин не представил собственные расчеты по уточненному прогнозу поступления дивидендов, отмечается в отчете. «В настоящее время окончательные решения по дивидендам еще не приняты ни на уровне правительства, ни в компаниях (советы директоров еще не прошли), поэтому в бюджете учтена оценка дивидендов на основании факта прошлого года», — ответил Минфин на запрос РБК. А письмо Росимущества в Минфин в рамках подготовки бюджетных правок не поступало, утверждает ведомство. РБК направил запрос в Росимущество.
В материалах Минфина к поправкам в закон о бюджете отсутствуют расчеты поступления дивидендов с разбивкой по хозяйственным обществам, в связи с чем СП считает невозможным провести «структурный анализ» поступлений (прошлой осенью правительство решило не обнародовать прогнозы по дивидендам каждой госкомпании в отдельности). «При этом результаты анализа, проведенного Счетной палатой в период исполнения федерального бюджета 2017 года, показали, что прогнозы Росимущества в части поступления дивидендных платежей являются более реалистичными, чем прогнозы Минфина», — подчеркивают аудиторы. Отсюда риски недопоступления дивидендных доходов, предусмотренных поправками в бюджет, в размере 43,2 млрд руб., подытоживает СП. Крупнейшими плательщиками дивидендов в бюджет в предыдущие годы традиционно были «Газпром», «Транснефть» и «Роснефтегаз» (владелец 50% плюс одна акция «Роснефти»).
Правительство до сих пор не урегулировало вопрос «установления единого обязательного норматива перечисления дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли общества, определенной по МСФО», подчеркивают аудиторы. «Существуют риски принятия по ряду обществ правительством Российской Федерации в 2018 году решений, предусматривающих направление на выплату дивидендов по нормативу менее 50% чистой прибыли общества, определенной по данным финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО», — предполагают авторы отчета.
Так, например, «Зарубежнефть» и Международный аэропорт Шереметьево рассчитали свой прогноз по дивидендам исходя из направления на выплату только 25% чистой прибыли по МСФО, отмечает Счетная палата. При этом «Аэрофлот», ВТБ, РЖД и системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) вообще не представили прогноз.
Зато ожидается, что Sakhalin Energy Investment Company, оператор международного нефтегазового проекта «Сахалин-2», выплатит дивиденды впервые за три года. Как отмечает СП со ссылкой на письмо компании от 20 марта, по принадлежащей Российской Федерации одной специальной акции класса R прогнозируется выплата дивидендов в размере $177 млн (10,5 млрд руб.). Sakhalin Energy в соответствии с правилами соглашения о разделе продукции делит объем добываемых углеводородов между акционерами пропорционально их доле: доход от их реализации составляет доход акционеров, уточнил РБК представитель Shell (27,5% минус одна акция в проекте) в России Иван Черняховский. Представитель «Газпрома» (50% плюс одна акция в проекте) на запрос не ответил. Специальная акция Sakhalin Energy есть у России с 2007 года. Последний раз компания платила дивиденды в 2015 году по итогам 2014-го, следует из ее отчетности.
В апреле министр финансов Антон Силуанов предупреждал премьер-министра Дмитрия Медведева о рисках недополучения дивидендов от госкомпаний в размере 204 млрд руб. — «в том числе в связи с тем, что рядом акционерных обществ с государственным участием принимаются решения о выплате дивидендов в размере менее 50% от чистой прибыли, определенной по МСФО». В ответ на письмо Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 году». Сообщений о том, что соответствующие предложения были приняты, за прошедшее время не было.
В мае стало известно, что директива правительства представителям государства в совете директоров «Газпрома» не содержит требования по выплате дивидендов за 2017 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО, компания выплатит дивиденды в два раза меньше того объема, который Минфин заложил в бюджет (190 млрд руб. вместо 380 млрд руб.). В кулуарах ПМЭФ Силуанов рассказывал, что Минфин может увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» взамен выпадающего объема дивидендов. «Тема с НДПИ обсуждаемая. Пока тема в правительстве не рассматривалась, но Министерство финансов, безусловно, это мониторит», — говорил Силуанов. Минфин не первый год добивается от госкомпаний выполнения норматива о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, но безуспешно — всегда находятся исключения.
В 2017 году федеральный бюджет недополучил от госкомпаний 207,5 млрд руб. Некоторые компании добились исключений из норм выплат, которые учитывались при составлении бюджета. Например, «Газпром» отдал акционерам 20% чистой прибыли по МСФО, а «Роснефтегаз» вообще не заплатил дивидендов по итогам 2016 года (сама компания считает, что целиком выполнила обязательства перед бюджетом, переведя деньги за приватизацию 19,5% акций «Роснефти»). Минфин указывал, что крупнейшие госкомпании искусственно занижают уровень отдачи на вложенный капитал, что создает необоснованное преимущество для государственных компаний по сравнению с частными.
В 2016 году «Газпром» также не выполнил норму 50%: компания выплатила 187 млрд руб. дивидендов, что составило примерно 24% прибыли по МСФО. А «Роснефтегазу» правительство в 2016 году разрешило вычесть из прибыли доходы от переоценки депозитов из-за ослабевшего рубля и заплатить в бюджет только 24% от чистой прибыли за 2015 год по РСБУ.
Другие факты из заключения
Министерству экономического развития в 2018 году может не хватить 17,5 млн руб. на членские взносы в международные организации, включая Совет по хлопку, зерну, кофе и какао, пишет Счетная палата. В апреле ведомство просило Минфин о выделении дополнительных средств, но в проекте поправок это не было отражено. При этом самый большой взнос — в ВТО, в объеме 250,7 млн руб. — Минэкономики оплатило еще в январе, отмечает СП.
В проекте поправок отсутствуют расчеты по 217 видам доходов федерального бюджета, что мешает проверить достоверность прогноза поступлений, жалуется контрольное ведомство. Общий объем таких доходов составляет 1,1 трлн руб., или 6,7% общего объема доходов федерального бюджета, учтенных в законопроекте. По мнению Счетной палаты, это говорит о непрозрачности формирования доходной базы бюджета и занижении прогноза поступлений указанных доходов.
Прогнозная оценка по реальным доходам населения (3,8% по сравнению с 2,3%, предусмотренной в расчетах к федеральному бюджету) излишне оптимистична, полагает Счетная палата. Рост доходов граждан в январе—апреле 2018 года связан с двузначными темпами роста реальной зарплаты в январе (плюс 11%) и феврале (плюс 10,5%) и превышающей инфляцию индексацией пенсий (с 1 января пенсии были повышены на 3,7%). Во второй половине года эффект от повышения зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами президента 2012 года и увеличения МРОТ будет снижаться, предупредили аудиторы.
Оценка численности россиян, проживающих за чертой бедности, существенно снижена без обоснования корректировки, отметила Счетная палата. Согласно поправкам, число бедных граждан, то есть тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в 2018 году составит 16,3 млн человек, или 11,1% населения. В действующей редакции бюджета уровень бедности по итогам 2018 года оценивается в 18,1 млн человек, или 12,3% населения. По данным Росстата, в 2017 году число бедных граждан составило 19,3 млн человек (13,2%).
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