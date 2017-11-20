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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Больше половины россиян признались в наличии непогашенных кредитов

20 ноября 2017 21:44
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За пять лет этот показатель вырос более чем вдвое.
Как сообщает РБК, в ходе опроса общественного мнения, который проводил ВЦИОМ, 57% участников рассказали, что у них либо у членов их семей есть непогашенные кредиты. Как следует из материалов центра, по сравнению с 2009 годом этот показатель вырос более чем в два раза. Пять лет назад в непогашении кредитов признались 26% респондентов.

При этом те, кто сказал, что имеет непогашенный кредит, уверены, что выплатят его. 72% заявили, что сделают это без усилий или с минимальными усилиями, а 75% — что для погашения хватит зарплаты. В 2009 году полностью уверенных было 58%.

На вопрос о намерении взять кредит в ближайшие полгода отрицательно ответили 86%. Однако когда респондентов спросили, где они возьмут деньги, если срочно понадобится, 35% заявили, что обратятся за кредитом в банк (три года назад этот показатель составил 32%). А на вопрос, брали ли они когда-нибудь кредит, положительно ответили 67%.

Как прокомментировал результаты опроса эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб, люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения материального положения. При этом займы становятся доступными для населения на фоне резкого спада инфляции и постепенного снижения ставок. «Важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться», — подчеркнул эксперт.

Опрос ВЦИОМа проводился 13–15 ноября посредством телефонных интервью. В них приняли участие 1,8 тыс. респондентов.


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