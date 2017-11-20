Больше половины россиян признались в наличии непогашенных кредитов

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При этом те, кто сказал, что имеет непогашенный кредит, уверены, что выплатят его. 72% заявили, что сделают это без усилий или с минимальными усилиями, а 75% — что для погашения хватит зарплаты. В 2009 году полностью уверенных было 58%.На вопрос о намерении взять кредит в ближайшие полгода отрицательно ответили 86%. Однако когда респондентов спросили, где они возьмут деньги, если срочно понадобится, 35% заявили, что обратятся за кредитом в банк (три года назад этот показатель составил 32%). А на вопрос, брали ли они когда-нибудь кредит, положительно ответили 67%.Как прокомментировал результаты опроса эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб, люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения материального положения. При этом займы становятся доступными для населения на фоне резкого спада инфляции и постепенного снижения ставок. «Важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться», — подчеркнул эксперт.Опрос ВЦИОМа проводился 13–15 ноября посредством телефонных интервью. В них приняли участие 1,8 тыс. респондентов.