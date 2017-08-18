Более 1300 договоров накопительного страхования жизни заключено в Поволжском банке с начала года

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Популярность НСЖ у клиентов Поволжского банка – самая высокая среди всех территориальных банков Сбербанка. Так, по количеству заключенных договоров Поволжский банк превосходит даже столичный регион. Больше всего накопительноестрахование жизни популярно у клиентов Самарской области (вместе с Тольятти) (свыше 71 млн. рублей), Волгоградской (16,7 млн.) и Ульяновской (15,8 млн.) областей. В Саратовской области клиенты заключили договора НСЖ на общую сумму 12,7 млн. рублей, в Оренбургской – на 12,4 млн, в Астраханской – на 6,3 млн. рублей, в Пензенской – на 4,7 млн. Средний размер договора НСЖ составил 55 тысяч рублей.Продукт Накопительное Страхование Жизни (НСЖ) – защитная программа, рассчитанная на длительный срок. НСЖ предоставляет финансовую защиту жизни и здоровья клиента с гарантией накопления суммы денежных средств путем внесения небольших регулярных взносов и возможного получения дополнительного инвестиционного дохода за счет участия в доходе страховой компании. Данный продукт все чаще выбирают в качестве альтернативы классическим депозитам, так как вместе с доходностью клиент получает еще и страховую защиту. Особенность накопительного страхования жизни заключается и в том, что клиенты производят платежи в течение определенного периода. Если программа оформляется на длительный срок, то это позволит получить крупную сумму к планируемому событию.ООО СК «Сбербанк страхование жизни» предлагает два вида программ накопительного страхования жизни – для взрослых и детей. Программы для взрослых («Семейный актив» предполагают финансовую защиту здоровья клиента и защиту его близких с единовременной выплатой суммы покрытия при уходе из жизни клиента (выплата происходит через 10 рабочих дней после предоставления необходимого пакета документов). Детские программы («Первый капитал» и «Детский образовательный план») подразумевает целевые накопления на их будущее (образование, покупку недвижимости, автомобиля и т.д.) с отложенной выплатой к определенному возрасту ребенка.Примечания:*Банк выступает агентом указанной страховой компании**Программы осуществляются партнером банка – ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (лицензия СЖ №3692 от 04.07.2016, выдана Банком России бессрочно, лицензия СЛ №3692 от 04.07.2016, выдана Банком России бессрочно, адрес 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, 31Г.