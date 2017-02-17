Я нашел ошибку
Главные новости: 
Андрей Орлов
Рак это то заболевание, которое можно лечить при условии раннего выявления. С этой бедой можно справиться и нужно справляться сообща
Как известный баянист и депутат получил из бюджета Самарской области за два с половиной года почти 45 миллионов рублей.
Жизнь — как праздник
Жители Самары могут внести свои предложения в этот проект.
В Самаре разработан новый проект городских Правил благоустройства
По телефонам можно сообщить о людях, которые нуждаются в помощи, а также узнать места размещения бойлеров с питьевой водой.
Для жителей поселка Мехзавод и мкр. Крутые ключи работают телефоны горячей линии
Их целью является обучение молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и при других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью.
В Самаре наградили победителей первого этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»
Дмитрий Микель:
Дмитрий Микель: "В предвыборный период [в Тольятти] часто применяются PR-технологии, в том числе, и черные"
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
В Тольятти преподаватель университета получила от студентки взятку в 17 тысяч рублей за закрытие академической задолженности
Возбуждено уголовное по статье
Самарец за взятку в 170 тысяч рублей обещал поспособствовать в получении гражданства РФ жителю соседней Республики
сегодня  Пятница, 17 февраля, 16:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/02:
USD 57.15
0.38
EUR 60.65
0.63
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Бизнесмены Поволжья выбирают самоинкассацию

17 февраля 2017 13:54
94
Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в Поволжском банке их более 7000.
Возможности современных каналов удаленного обслуживания позволяют представителям малого и среднего бизнеса посещать офисы банка намного реже и уделять больше времени делам. Помимо возможностей сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели часто используют услугу самоинкассации.   

Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в Поволжском банке их более 7000. Для внесения наличных средств достаточно единоразово заключить договор с банком и получить код идентификации, после чего внесение наличных средств на расчётный счёт возможно через устройства самообслуживания в любом отделении банка (но не более 200 000 рублей или 40 купюр за одну загрузку). Предприниматель может вносить средства в режиме 24\7.

Также услугой самоинкассации могут воспользоваться и доверенные лица, на которых следует оформить индивидуальные коды. После внесения наличных средств они поступают на счёт организации в течение 3-х часов, при условии, что операция произведена до окончания рабочего дня.

Для использования услуги самоинкассации необходимо обратиться в офис банка, по месту обслуживания расчетного счета. Адрес ближайшего офиса для открытия счета и подключения услуги вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».​

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
16 февраля 2017  16:17
В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население, доходы которого падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в шести из семи субъектов РФ, строительство и платные услуги - в трех из пяти.
Аналитики: экономическое положение российских регионов резко ухудшилось
В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население, доходы которого падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в шести из семи субъектов... Экономика региона
214
16 февраля 2017  09:43
В Тольятти предлагают к продаже больше всего квартир в Самарской области
В Тольятти предлагают к продаже больше всего квартир в Самарской области
Дороже всего один метр жилплощади традиционно стоит в Самаре. Экономика региона
258
15 февраля 2017  11:27
С 10 марта в Самарской области любой владелец облигаций может предъявить свои облигации для выкупа
С 10 марта в Самарской области любой владелец облигаций может предъявить свои облигации для выкупа
Это создать вторичный рынок облигаций. Экономика региона
212
Весь список
Финансы и Банки
17 февраля 2017  13:54
Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в Поволжском банке их более 7000.
Бизнесмены Поволжья выбирают самоинкассацию
Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в... Финансы и Банки
94
16 февраля 2017  14:19
Ежедневно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели подают заявки на кредиты и открывают расчетные счета, оплачивают услуги, заказывают корпоративные карты. Новые возможности и оформление сервиса сделали его ещё удобней.
Вести бизнес онлайн стало удобней
Ежедневно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели подают заявки на кредиты и открывают расчетные счета, оплачивают услуги, заказывают... Финансы и Банки
142
15 февраля 2017  14:05
С 15 февраля Сбербанк проводит весеннюю акцию, по условиям которой ставки по потребительским кредитам снижены на 1-3 процентных пункта для займов от 300 000 рублей. Акция действует до 30 апреля 2017 г.
Ставки по потребительским кредитам вновь снижены
 С 15 февраля Сбербанк проводит весеннюю акцию, по условиям которой ставки по потребительским кредитам снижены на 1-3 процентных пункта для займов от... Финансы и Банки
323
Весь список
Строительство
17 февраля 2017  12:55
Чаще всего вторичное жилье в Самаре предлагают в Кировском районе
Чаще всего вторичное жилье в Самаре предлагают в Кировском районе
Об этом сообщает СОФЖИ. Строительство
114
15 февраля 2017  22:42
Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Минстрой РФ создал спецкомиссию для ликвидации отставания на стройке «Самара Арена»
Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.  Строительство
402
15 февраля 2017  20:50
Аркадий Лазарев 2
Аркадий Лазарев: «Это действенная мера – теперь все будут знать состояние дорог по всей России».
Руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63», помощник депутата Государственной Думы Аркадий Лазарев прокомментировал новость о... Строительство
239
Весь список

Налоги
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
88
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
818
20 декабря 2015  15:14
В Самаре может появиться образовательное страхование
 В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1905
Весь список
Бизнес
14 февраля 2017  17:23
Тяговые аккумуляторы от итальянского производителя
Тяговые аккумуляторы от итальянского производителя
 Складских помещений появляется всё больше, поэтому появляется необходимость в технике, которая бы работала на этих складах.  Бизнес
32
14 февраля 2017  17:03
Вилочные погрузчики у надёжного поставщика
Вилочные погрузчики у надёжного поставщика
 Погрузчики имеют свою специфику работы. Не все знают, как они работают и какой вид погрузчика нужен для тех или иных работ.  Бизнес
35
23 января 2017  17:14
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
 Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса.  Бизнес
137
Весь список


Новости компаний
15 февраля 2017  11:13
Визитки и их способы изготовления
Визитка сегодня является аксессуаром делового человека, лицом компании. При первом знакомстве на деловой встрече важной частью процедуры является обмен... Новости компаний
40
14 февраля 2017  13:41
АВТОВАЗ выпустит к юбилею лимитированную версию Lada 4×4
АВТОВАЗ выпустит к юбилею лимитированную версию Lada 4×4
Первая «Нива» сошла с конвейера Волжского автозавода в 1977 году. Новости компаний
157
14 февраля 2017  11:21
Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов
Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов
В новых Центрах обслуживания клиентов будет осуществляться без перерыва на обед. Новости компаний
703
13 февраля 2017  17:32
Аренда илососов в профессиональной компании
Аренда илососов в профессиональной компании
 Такая техника, как илососы пользуются спросом в некоторых ситуациях. Нельзя сказать, что их можно использовать практически в любой ситуации, так как это не... Новости компаний
35
Весь список
IT и Коммуникации
15 февраля 2017  16:54
Какой IPhone прикупить себе к Новому году?
Какой IPhone прикупить себе к Новому году?
 В канун Нового года так и хочется порадовать себя чем-то новеньким и невероятно классным. Идеальным вариантом будет прикупить себе новенький гаджет, где... IT и Коммуникации
31
14 февраля 2017  17:19
Чехлы на смартфоны на любой вкус. Будьте неповторимы!
Чехлы на смартфоны на любой вкус. Будьте неповторимы!
 Покупая новый телефон, мы хотим, чтобы он выглядел прекрасно на протяжении долгого времени.  IT и Коммуникации
40
13 февраля 2017  17:35
Игры Зомби – выбирайте лучший вариант!
Игры Зомби – выбирайте лучший вариант!
 Компьютерные игры уже набрали свою популярность и интересуют все большее количество людей. В них играют и дети и взрослые.  IT и Коммуникации
37
Весь список
Транспорт
17 февраля 2017  11:32
В Самаре из-за праздника Масленицы временно ограничат движение в районе пл. Куйбышева
В Самаре из-за праздника Масленицы временно ограничат движение в районе пл. Куйбышева
Автобусные маршруты №24, 92, 297 будут следовать в объезд. Транспорт
85
16 февраля 2017  13:29
Готовится к началу строительство линии трамвая до стадиона для ЧМ-2018 в Самаре
Готовится к началу строительство линии трамвая до стадиона для ЧМ-2018 в Самаре
Подведены итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ. Транспорт
245
14 февраля 2017  16:14
В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды.
С 1 апреля вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам Самарской области
В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды.  Транспорт
237
14 февраля 2017  10:00
Пассажиры сегодня смогут купить билет на поезда КбшЖД со скидкой
Пассажиры сегодня смогут купить билет на поезда КбшЖД со скидкой
В акции участвуют порядка 100 поездов дальнего следования. Транспорт
202
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1161
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
716
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4991
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1971
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2558
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1627
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1330
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2446
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2296
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11449
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9408
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5789
Весь список

Мероприятия
ГИБДД Самары провела специализированный рейд на нерегулируемых пешеходных переходах города
23 февраля на самарской набережной у «Ладьи» пройдет праздничный артиллерийский салют
В Самаре состоится Весенний фестиваль оперного искусства
Весь список
Популярное
за сегодня

Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»

1003

Уточненная информация о нарушении холодного водоснабжения в Красноглинском районе Самара

455

МЧС Самара: Уточненная информация о нарушении холодного водоснабжения в Красноглинском районе

448
за неделю

Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»

3133

В ДК Литвинова Николай Меркушкин обрушил на ветеранскую и бюджетную общественность часовой спич

1999

Крупный пожар на Красноглинском шоссе в Самаре: горел автосервис

1398
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Мастерков Андрей Владимирович

Сальников Евгений Александрович

Гилаев Гани Гайсинович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда