Бизнесмены Поволжья выбирают самоинкассацию
17 февраля 2017 13:54
94
Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в Поволжском банке их более 7000. Для внесения наличных средств достаточно единоразово заключить договор с банком и получить код идентификации, после чего внесение наличных средств на расчётный счёт возможно через устройства самообслуживания в любом отделении банка (но не более 200 000 рублей или 40 купюр за одну загрузку). Предприниматель может вносить средства в режиме 24\7.
Также услугой самоинкассации могут воспользоваться и доверенные лица, на которых следует оформить индивидуальные коды. После внесения наличных средств они поступают на счёт организации в течение 3-х часов, при условии, что операция произведена до окончания рабочего дня.
Для использования услуги самоинкассации необходимо обратиться в офис банка, по месту обслуживания расчетного счета. Адрес ближайшего офиса для открытия счета и подключения услуги вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 февраля 2017 16:17
В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население, доходы которого падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в шести из семи субъектов... Экономика региона
214
16 февраля 2017 09:43
Дороже всего один метр жилплощади традиционно стоит в Самаре. Экономика региона
258
15 февраля 2017 11:27
Это создать вторичный рынок облигаций. Экономика региона
212
Финансы и Банки
17 февраля 2017 13:54
Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в... Финансы и Банки
94
16 февраля 2017 14:19
Ежедневно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели подают заявки на кредиты и открывают расчетные счета, оплачивают услуги, заказывают... Финансы и Банки
142
15 февраля 2017 14:05
С 15 февраля Сбербанк проводит весеннюю акцию, по условиям которой ставки по потребительским кредитам снижены на 1-3 процентных пункта для займов от... Финансы и Банки
323
Строительство
17 февраля 2017 12:55
Об этом сообщает СОФЖИ. Строительство
114
15 февраля 2017 22:42
Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Строительство
402
15 февраля 2017 20:50
Руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63», помощник депутата Государственной Думы Аркадий Лазарев прокомментировал новость о... Строительство
239
Налоги
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
88
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
818
20 декабря 2015 15:14В Самаре может появиться образовательное страхование
В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1905
Бизнес
14 февраля 2017 17:23
Складских помещений появляется всё больше, поэтому появляется необходимость в технике, которая бы работала на этих складах. Бизнес
32
14 февраля 2017 17:03
Погрузчики имеют свою специфику работы. Не все знают, как они работают и какой вид погрузчика нужен для тех или иных работ. Бизнес
35
23 января 2017 17:14
Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса. Бизнес
137
Новости компаний
15 февраля 2017 11:13Визитки и их способы изготовления
Визитка сегодня является аксессуаром делового человека, лицом компании. При первом знакомстве на деловой встрече важной частью процедуры является обмен... Новости компаний
40
14 февраля 2017 13:41
Первая «Нива» сошла с конвейера Волжского автозавода в 1977 году. Новости компаний
157
14 февраля 2017 11:21
В новых Центрах обслуживания клиентов будет осуществляться без перерыва на обед. Новости компаний
703
13 февраля 2017 17:32
Такая техника, как илососы пользуются спросом в некоторых ситуациях. Нельзя сказать, что их можно использовать практически в любой ситуации, так как это не... Новости компаний
35
IT и Коммуникации
15 февраля 2017 16:54
В канун Нового года так и хочется порадовать себя чем-то новеньким и невероятно классным. Идеальным вариантом будет прикупить себе новенький гаджет, где... IT и Коммуникации
31
14 февраля 2017 17:19
Покупая новый телефон, мы хотим, чтобы он выглядел прекрасно на протяжении долгого времени. IT и Коммуникации
40
13 февраля 2017 17:35
Компьютерные игры уже набрали свою популярность и интересуют все большее количество людей. В них играют и дети и взрослые. IT и Коммуникации
37
Транспорт
17 февраля 2017 11:32
Автобусные маршруты №24, 92, 297 будут следовать в объезд. Транспорт
85
16 февраля 2017 13:29
Подведены итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ. Транспорт
245
14 февраля 2017 16:14
В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды. Транспорт
237
14 февраля 2017 10:00
В акции участвуют порядка 100 поездов дальнего следования. Транспорт
202
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1161
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
716
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4991
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1971
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2558
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1627
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1330
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2446
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2296
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11449
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9408
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5789
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают