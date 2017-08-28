«Бизнес-проект» поможет предпринимателям модернизировать свое производство
28 августа 2017 11:52
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Сбербанк предлагает всем предпринимателям, которые хотят расширить свой бизнес, модернизировать производство или начать деятельность в новой сфере, воспользоваться специальным предложением «Бизнес-проект».
Сегодня клиентам малого бизнеса становятся доступным инвестиционное кредитование и проектное финансирование, при котором основным источником возврата кредита выступает не столько доходность от текущего бизнеса, сколько денежные потоки реализуемого совместно с банком инвестиционного проекта заемщика. Именно такие возможности и предоставляет «Бизнес-проект» от ПАО Сбербанк. Цель предложения – помочь предпринимателям в создании малых производственных компаний, которые сегодня страдают от недофинансирования, устаревшего оборудования или невозможности выхода на новые рынки.
Механизм работы «Бизнес-проекта» заключается в следующем: предприниматель обращается в банк с заявлением, банк рассматривает проект и принимает решение об участии в его финансировании. При положительном решении банк может выделить средства, составляющие до 80% от стоимости проекта.
Другими преимуществами является значительный объем кредитования (до 600 млн. рублей для предприятий, действующих в городах-«миллионниках»), длительные сроки кредитования (до 10 лет), и возможность отсрочки до года в погашении основного долга на инвестиционной стадии развития проекта. Немаловажным является и консультационная поддержка со стороны банка на всех этапах реализации проекта.
Более подробная информация об особенностях и условиях предоставления «Бизнес-проекта» на сайте банка www.sberbank.ru и в подразделениях банка, обслуживающих юридических лиц.
Приложение:
«Бизнес-проект». Срок кредитования: от 3 до 120 месяцев. Процентная ставка – от 14,48%. Ставка определяется индивидуально. Сумма кредита: 2,5 млн – 600 млн. рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Собственные средства клиента – зависят от проекта, но не менее 20%. Обеспечением выступает поручительство физического или юридического лица, а также залог имеющегося и приобретаемого имущества, гарантий субъектов поддержки малого бизнеса. Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Досрочное погашение возможно, комиссия за досрочное погашение не взимается.
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