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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Бесплатное открытие счета и бизнес-карта. Сбербанк запустил пакет услуг для малого бизнеса «Легкий старт»

8 ноября 2017 14:29
68
Благодаря новому предложению Сбербанка расходы предпринимателей по открытию счета сведены к нулю.
Антон Красильников – начинающий предприниматель. Его бизнес по ремонту смартфонов и планшетов занимает достаточно необычную нишу – Антон сам выезжает к клиентам в удобное для него место и время и возвращает к жизни вышедшую из строя электронику. «Я там, где вам удобно», - так говорит предприниматель о своем бизнесе. Для старта бизнеса нужен надежный помощник, и его Антон выбрал сразу. А заодно – и новый пакет услуг «Легкий старт» от Сбербанка.

- Стабильность и надежность организации для меня имеет большое значение, - рассказывает предприниматель. - Когда узнал, что Сбербанк предлагает целый пакет услуг, в рамках которого можно открыть расчетный счет бесплатно, сразу же обратился в офис и подал заявку. Здорово, что банк идет навстречу молодым предпринимателей и помогает начать свое дело.  

Последние месяцы Сбербанк последовательно создает новые услуги для микро- и малого бизнеса и совершенствует действующие предложения. На старте бизнеса клиенты особенно чувствительны к любым статьям расходов. В связи с этим Сбербанк в сентябре
запустил пакет услуг для малого бизнеса «Легкий старт» без абонентской платы. О новом пакете на встрече со СМИ рассказали представители руководства Самарского отделения Сбербанка.

- На старте бизнеса для клиента крайне важно иметь доступ к банковским сервисам, но зачастую бизнес не имеет возможности оплачивать те тарифы, которые есть у банка, - комментирует заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк Виталий Белоцкий. - Поэтому единственный и правильный с нашей точки зрения шаг - предоставлять эту услугу бесплатно для нового бизнеса.
"Легкий стар" включает в себя бесплатное открытие и ведение счета, а также доступ в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн. Все переводы на счета контрагентов, открытые в банке, происходят без каких-либо ограничений по количеству и суммам платежей и без
взимания комиссии. Бесплатными также являются до трех внешних платежей в месяц - на счета в других банках (без учета налоговых платежей, комиссии с которых не взимаются).

В рамках пакета к расчетному счету выпускается бизнес-карта, за обслуживание которой в первый год предприниматель также ничего не платит. Благодаря новому предложению Сбербанка расходы предпринимателей по открытию счета сведены к нулю. При современном темпе жизни и работы особое значение занимает скорость. Сбербанк активно работает над повышением скорости и удобством открытия новых расчетных счетов, а также над повышением скорости обслуживания в целом. Сегодня клиент может зарезервировать счет на сайте банка всего за 5 минут. И сразу же начать получать на него денежные средства.

Предприниматели практически сразу оценили новую услугу. После запуска «Легкого старта» количество открываемых расчетных счетов в течение недели в Сбербанке увеличилось на 25 %. Например, в августе еженедельно в Самарском отделении в среднем открывалось 90 счетов, а в сентябре - уже 120 счетов, при этом каждый второй из них в рамках программы «Легкий старт». На конец октября уже открыто около 500 счетов.

В Сбербанке уверены, что часть этих клиентов со временем вырастет, превратившись крупных и надежных партнеров. Поэтому «Легкий старт» - можно назвать инвестицией банка в будущее предпринимателей. 
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