Банки обяжут информировать клиентов о долгах после каждой операции по кредитной карте
21 февраля 2018 17:49
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На текущий момент такая обязанность законодательно не закреплена за кредиторами. Новая мера направлена на улучшение информирования клиентов о совершении каждой операции с использованием платежных карт, следует из пояснительной записки к законопроекту. Конкретизация данных об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования позволит исключить заблуждение клиента, говорится в документе.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил РБК, что сейчас лишь отдельные банки полноценно информируют клиентов о размере кредитной задолженности. В связи с этим россияне нередко воспринимают сведения об остатках на карте как собственные, а не кредитные средства, пояснил он.
В соответствии с законом «О национальной платежной системе» каждый банк обязан уведомлять клиентов о совершении каждой операции по картам. Как правило, банки в своих СМС-сообщениях предоставляют информацию о балансе, то есть о сумме доступных для расходования средств.
РБК опросил топ-30 банков о том, как именно они информируют клиентов о размере задолженности по кредитным и овердрафтным картам. Из восьми банков, ответивших предметно на запрос, лишь два (Почта Банк и Связь-банк) сообщили, что раскрывают размер кредитной задолженности по овердрафтным картам по каждой операции. В Абсолют Банке сообщили, что клиента информируют о наличии у него средств по-разному, в зависимости от категории карты. Так, если карта кредитная, то в балансе будут указаны только сумма доступных заемных средств. Если карта с разрешенным овердрафтом, то это будет сумма, включающая собственные средства держателя карты плюс доступные заемные средства.
В Совкомбанке пояснили, что уведомляют клиентов о проведении каждой операции, но не о размере кредитной задолженности перед кредитной организацией.
По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, банки не заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно доводить до заемщика информацию о его текущей задолженности (если он не в дефолте), так как каждая транзакция — это прибыль банка. По его мнению, обязательное уведомление заемщиков о сумме текущего долга будет сдерживать потребительские аппетиты и препятствовать появлению просроченной задолженности, которую заемщик не в состоянии погасить без нового займа. «Цель поправки — снизить вероятность перекредитования, и это очень важная поправка при условии, что банки не найдут способы обхода такого требования», — рассуждает он. Зампред правления Хоум Кредит Банка Александр Антоненко соглашается, что поправки сделают банковские кредитные продукты понятнее и «честнее для заемщика».
Вместе с тем банковские издержки на оповещение клиентов вырастут, сходятся во мнении опрошенные РБК банкиры. В Абсолют Банке и Совкомбанке отмечают, что им придется удлинить размер СМС-сообщений клиентам. «Из текста поправки непонятно, нужно ли уведомлять об общей сумме задолженности или о ближайшем платеже. Чтобы не путать, возможно, придется уведомлять и о том и другом. Конечно, после каждой покупки такие длинные сообщения на фоне постоянно растущей стоимости СМС-уведомлений — это очень дорого», — говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Нововведение может ощутимо увеличить расходы на фоне роста тарифов на такие услуги, говорят банкиры. Как писал РБК, с 1 февраля «МегаФон» поднял тарифы на СМС-рассылки, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — на одну из тарифных опций этой услуги. А МТС увеличила с декабря 2017 года стоимость СМС-рассылок для корпоративных клиентов.
Рост расходов банков на рассылки заставит их еще активнее переходить с СМС на пуш-уведомления, считает Сергей Хотимский.
Начальник аналитического управления Бинбанка Александр Свиридов соглашается, что изменение подхода к уведомлениям клиентов о задолженности приведет к росту операционных расходов кредиторов. Однако не для всех банков он будет значительным, добавляет он.
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