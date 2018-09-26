Банки начнут требовать от россиян подтверждения "сомнительных" платежей

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После подозрения на мошеннические действия с картами банки должны связываться с их владельцами и просить подтверждения операции. При невозможности установить связь с владельцем операция всё равно пройдёт, но два рабочих дня карта будет заблокирована.Юрлица смогут остановить операцию даже после того, как прошло списание с их счёта, а получатель средств в этом случае должен будет предоставить документы, обосновывающие получение денег.Всю информацию о попытках получить незаконный доступ к деньгам клиентов банки обязаны передавать ЦБ, который создал для этого базу данных. К ней смогут обратиться представители банковского сектора и платёжных систем."Альфа-банк" и ВТБ сообщили "Известиям", что уже давно своей инициативой занимаются выявлением подозрительных операций, так что нововведение их практически не коснётся.Весной этого года Банк России приводил статистику того, что за последние шесть лет россияне стали в три с половиной раза чаще использовать карты. Правда, ежегодно растёт и число случаев краж с банковских карт.