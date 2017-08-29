Банк продолжит работу в обычном режиме, а инвестором станет Фонд консолидации банковского сектора, заверили в ЦБ
29 августа 2017 22:44
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«В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)», — говорится в сообщении ЦБ.
В Банке России пояснили, что, несмотря на введение в «Открытие» временной администрации, в состав которой вошли представители ЦБ и ФКБС, меры по повышению финансовой устойчивости «Открытия» будут реализовываться «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка».
«[Это] позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка», — отмечается в сообщении ЦБ.
ЦБ пообещал оказывать финансовую поддержку «Открытию», который будет работать в обычном режиме. В рамках санации решено не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Открытия», так что банк продолжит выполнять свои обязательства и совершать новые сделки.
В обычном режиме продолжат обслуживать клиентов и компании, входящие в группу «Открытие», — банк «Траст», Росгосстрах Банк, страховая компания «Росгосстрах» и негосударственные пенсионные фонды «НПФ ЛУКОЙЛ-гарант», «НПФ Электроэнергетики» и «НПФ «РГС», а также «Открытие Брокер», «Точка» и Рокетбанк.
Основным акционером «ФК Открытие» является АО «Открытие Холдинг» (в банке ему принадлежит 66,7%). Основной владелец «Открытия Холдинга» — Вадим Беляев (28,61%). Акционерами холдинга также являются группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова (19,9%), ВТБ (9,99%), группа «ИСТ Холдинг» Александра Несиса, Рубен Аганбегян (7,96%) и Александр Мамут (6,67%).
Фото 10bankov.net
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