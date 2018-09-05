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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Банк «Солидарность» готов простить владельцу нескольких заводов Александру Швидаку долг в 275 млн рублей

5 сентября 2018 20:17
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Если бенефициар «СПЗ-групп» не сорвет график погашения долга.
Банк «Солидарность» согласился простить владельцу нескольких крупных заводов Александру Швидаку долг в 275 млн рублей, передает «СО» ОНЛАЙН.
Если бенефициар «СПЗ-групп» не сорвет график погашения долга перед банком, запустившим его банкротство, то сможет сэкономить порядка 275 млн руб. 
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