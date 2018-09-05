Банк «Солидарность» готов простить владельцу нескольких заводов Александру Швидаку долг в 275 млн рублей
5 сентября 2018 20:17
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Если бенефициар «СПЗ-групп» не сорвет график погашения долга перед банком, запустившим его банкротство, то сможет сэкономить порядка 275 млн руб.
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