Банк России отозвал лицензию у двух банков
28 апреля 2017 10:30
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В официальном сообщении Банка России указывается, что 28 апреля была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Международный строительный банк», занимавшей 423-е место в банковской системе России.
В случае с Международным строительным банком причиной возникновения проблем ЦБ назвал использование крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в деятельности банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении «схемных» операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска.
Вторым банком, лишившимся лицензии, стал владимирский Владпромбанк, занимавший 287-е место в банковской системе. По данным ЦБ, эта организация на протяжении длительного периода находилось в поле зрения Банка России вследствие реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.
Высокая вовлеченность ООО «Владпромбанк» в проведение тех или иных сомнительных операций в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на исключение участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности, говорится в сообщении регулятора, пишет РБК.
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