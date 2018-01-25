Антикоррупционная система менеджмента Сбербанка сертифицирована на соответствие международному стандарту

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Решение принято ICA Audit, которое является подразделением Международной Комплаенс Ассоциации (ICA). Сертификационный аудит провела назначенная ICA Audit независимая команда аудиторов. Компания ООО «АйСиЭс», эксклюзивный партнёр ICA в России и СНГ, организовала и управляла проектом, предоставляла техническую, а также обусловленную спецификой юрисдикции поддержку.Сертификат действителен до 25 декабря 2020 года и предусматривает проведение ежегодных надзорных аудитов.Сбербанк также подтвердил соответствие своей системы комплаенс-менеджмента требованиям международного стандарта ISO 19600:2014 — «Управление функцией комплаенс», успешно пройдя первый после получения первичной сертификации в 2016 году надзорный аудит понаправлениям противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, делового гостеприимства, противодействия коррупции, совершения сделок на основе инсайдерской информации и контроля конфликтов интересов.«Сертификация на соответствие лучшим международным практикам в области противодействия коррупции в очередной раз подтверждает приверженность Сбербанка борьбе со взяточничеством, демонстрирует инвесторам, регуляторам и деловым партнёрам высокий уровень корпоративной ответственности и деловой этики», — отметила заместитель Председателя Правления Сбербанка Белла Златкис.