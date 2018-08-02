Аналитики связали падение рубля с санкциями США против российского госдолга
2 августа 2018 23:26
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Курс рубля может снизиться по отношению к доллару на 15% (до 73 рублей за доллар) в том случае, если США решат ввести ограничения против российского госдолга. Соответствующие прогнозы приводит Citigroup, сообщает life.ru со ссылкой на Bloomberg.
По мнению аналитиков, американские власти могут пойти на это при "худшем сценарии", в рамках которого иностранцам будет запрещено покупать облигации федерального займа (ОФЗ). В случае выхода нерезидентов из ОФЗ уже к концу текущего года доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61%, а к концу 2019-го — до 11,9%.
В банке считают, что распространение ограничений лишь на новую эмиссию бондов может сделать рубль слабее примерно на 5%.
Аналитики Citi отмечают, что из-за летнего перерыва американские санкции не кажутся вероятными, однако остаются риски, что они будут введены позднее. Вызванный этим дополнительный отток капитала, в свою очередь, может в итоге ослабить рубль.
Bloomberg отмечает, что о санкциях против российского госдолга в США заговорили в связи с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2016 года. В то же время агентство называет маловероятным подобное действие, так как американский Минфин ранее отмечал, что в таком случае будет нанесён удар по иностранным инвесторам.
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