Аналитики связали падение рубля с санкциями США против российского госдолга

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По мнению аналитиков, американские власти могут пойти на это при "худшем сценарии", в рамках которого иностранцам будет запрещено покупать облигации федерального займа (ОФЗ). В случае выхода нерезидентов из ОФЗ уже к концу текущего года доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61%, а к концу 2019-го — до 11,9%.В банке считают, что распространение ограничений лишь на новую эмиссию бондов может сделать рубль слабее примерно на 5%.Аналитики Citi отмечают, что из-за летнего перерыва американские санкции не кажутся вероятными, однако остаются риски, что они будут введены позднее. Вызванный этим дополнительный отток капитала, в свою очередь, может в итоге ослабить рубль.Bloomberg отмечает, что о санкциях против российского госдолга в США заговорили в связи с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2016 года. В то же время агентство называет маловероятным подобное действие, так как американский Минфин ранее отмечал, что в таком случае будет нанесён удар по иностранным инвесторам.