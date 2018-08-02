Я нашел ошибку
Главные новости: 
МВД предложило ужесточить экзамен на водительские права
Мужчина попал в трудовое рабство после того, как распивал спиртные напитки в компании знакомых.
Стал не нужен. В Казахстане раба выбросили на улицу, когда он отморозил ноги
В исследовании учитывались такие параметры, как качество звука, фото и видео, ёмкость батареи и другие.
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
Фонд национального благосостояния в июле достиг 4,844 триллиона рублей
Фонд национального благосостояния в июле достиг 4,844 триллиона рублей
Аналитики Citi отмечают, что из-за летнего перерыва американские санкции не кажутся вероятными, однако остаются риски, что они будут введены позднее. Вызванный этим дополнительный отток капитала, в свою очередь, может в итоге ослабить рубль.
Аналитики связали падение рубля с санкциями США против российского госдолга
Мужчина подумал, что Павина отдыхает вместе со своим молодым человеком, и пошёл на преступление из ревности, хотя её друг, с которым девушка была знакома с самого детства, был геем.
В Таиланде бизнесмен из ревности застрелил королеву красоты на глазах у туристов
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании
Bloomberg: Российские миллиардеры стали богаче ещё на $13,96 миллиарда
Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью специального надувного трапа.
Решил подзарядить: Пассажиры сняли панику в самолёте, когда у одного из них взорвался телефон
сегодня  Пятница, 3 августа, 01:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/08:
USD 63.14
0.58
EUR 73.42
0.31
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Аналитики связали падение рубля с санкциями США против российского госдолга

2 августа 2018 23:26
197
Аналитики Citi отмечают, что из-за летнего перерыва американские санкции не кажутся вероятными, однако остаются риски, что они будут введены позднее. Вызванный этим дополнительный отток капитала, в свою очередь, может в итоге ослабить рубль.
Из-за летнего перерыва американские санкции не кажутся вероятными, однако остаются риски, что они будут введены позднее.
Курс рубля может снизиться по отношению к доллару на 15% (до 73 рублей за доллар) в том случае, если США решат ввести ограничения против российского госдолга. Соответствующие прогнозы приводит Citigroup, сообщает life.ru со ссылкой на Bloomberg.

По мнению аналитиков, американские власти могут пойти на это при "худшем сценарии", в рамках которого иностранцам будет запрещено покупать облигации федерального займа (ОФЗ). В случае выхода нерезидентов из ОФЗ уже к концу текущего года доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61%, а к концу 2019-го — до 11,9%.

В банке считают, что распространение ограничений лишь на новую эмиссию бондов может сделать рубль слабее примерно на 5%.

Аналитики Citi отмечают, что из-за летнего перерыва американские санкции не кажутся вероятными, однако остаются риски, что они будут введены позднее. Вызванный этим дополнительный отток капитала, в свою очередь, может в итоге ослабить рубль.

Bloomberg отмечает, что о санкциях против российского госдолга в США заговорили в связи с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2016 года. В то же время агентство называет маловероятным подобное действие, так как американский Минфин ранее отмечал, что в таком случае будет нанесён удар по иностранным инвесторам. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
1 августа 2018  16:42
На СВМЗ за полгода рост производительности труда - 38%.
Дмитрий Азаров и Максим Орешкин посетили Средне-Волжский Механический Завод
На СВМЗ за полгода рост производительности труда - 38%.  Экономика региона
305
1 августа 2018  11:27
Дмитрий Азаров отметил серьёзные резервы в работе по выводу бизнеса из тени
Дмитрий Азаров отметил серьёзные резервы в работе по выводу бизнеса из тени
В Самаре продолжается обсуждение Нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и повышению производительности труда. Экономика региона
197
1 августа 2018  09:32
Максим Орешкин и Дмитрий Азаров приняли участие в обсуждении нацпроекта по повышению производительности труда
Максим Орешкин и Дмитрий Азаров приняли участие в обсуждении нацпроекта по повышению производительности труда
Самарская область не случайно была выбрана площадкой для обсуждения аспектов нацпроекта. Экономика региона
198
Весь список
Финансы и Банки
2 августа 2018  23:34
Фонд национального благосостояния в июле достиг 4,844 триллиона рублей
Фонд национального благосостояния в июле достиг 4,844 триллиона рублей
  Финансы и Банки
187
2 августа 2018  23:26
Аналитики Citi отмечают, что из-за летнего перерыва американские санкции не кажутся вероятными, однако остаются риски, что они будут введены позднее. Вызванный этим дополнительный отток капитала, в свою очередь, может в итоге ослабить рубль.
Аналитики связали падение рубля с санкциями США против российского госдолга
Аналитики Citi отмечают, что из-за летнего перерыва американские санкции не кажутся вероятными, однако остаются риски, что они будут введены позднее. Вызванный... Финансы и Банки
196
2 августа 2018  17:24
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.  Финансы и Банки
139
Весь список
Строительство
26 июля 2018  12:25
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
Речь идет об участке Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло. Строительство
346
20 июля 2018  12:44
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ.  Строительство
425
19 июля 2018  20:56
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
  Строительство
579
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
482
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1709
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1654
Весь список
Бизнес
2 августа 2018  23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании
Bloomberg: Российские миллиардеры стали богаче ещё на $13,96 миллиарда
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
187
2 августа 2018  15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов долларов.
Азиатский тур Владимира Евтушенкова. Как превратить миллиарды долларов в черепки
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
134
2 августа 2018  14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.
В уголовном деле бывшего банкира Сергея Кочуры появился новый эпизод
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.  Бизнес
153
Весь список


Новости компаний
2 августа 2018  22:38
Также
"Аэрофлот" назван лидером среди авиакомпаний с лучшими винами на борту
Также "Аэрофлот" занял второе место в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах".  Новости компаний
236
2 августа 2018  09:17
Суд отказался принимать заявление о возбуждении дела о банкротстве самарского «Кузнецова»
Суд отказался принимать заявление о возбуждении дела о банкротстве самарского «Кузнецова»
Речь шла о долге порядка 300 тыс. рублей. Новости компаний
182
30 июля 2018  21:33
Компании придется повышать цены на свои наушники и «умные» колонки.
FT рассказала о риске для устройств Apple из-за торговой войны Трампа
Компании придется повышать цены на свои наушники и «умные» колонки.   Новости компаний
295
27 июля 2018  13:30
В Тольятти продолжается резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот»
В Тольятти продолжается резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот»
В этот раз показания давал миноритарный акционер завода Евгений Седыкин, признанный потерпевшим. Новости компаний
376
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
365
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
300
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
304
Весь список
Транспорт
2 августа 2018  13:42
Самарцы недовольны работой светофоров на кольце Луначарского
Самарцы недовольны работой светофоров на кольце Луначарского
Минтранс принял решение, которое повлечет за собой сокращение времени движения транспорта на МШ. Транспорт
160
2 августа 2018  11:15
В России хотят ввести новые дорожные знаки
В России хотят ввести новые дорожные знаки
В частности, могут появиться такие указатели, как "Велосипедная зона". Транспорт
154
2 августа 2018  10:00
В Самаре из-за дорожных работ временно меняется движение транспорта
В Самаре из-за дорожных работ временно меняется движение транспорта
Речь идет об ул. Алма-Атинская / ул. Черемшанская. Транспорт
218
1 августа 2018  13:50
Железнодорожный лоукостер создадут в России
Железнодорожный лоукостер создадут в России
На «эконом-бюджет» будет действовать уникальное ценовое предложение. Транспорт
197
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
561
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
532
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1035
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
806
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
838
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
1007
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1464
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1415
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3120
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2195
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3345
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
649
Весь список

Мероприятия
В выходные дни на улице Куйбышева в Самаре представят культурно-развлекательную программу
"Самарские библиотеки" приглашают в сквер "Три вяза" на интерактивные мероприятия
3 августа в Советском районе Самары сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Контроль трезвости»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда