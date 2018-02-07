Аналитики начали менять прогнозы по рублю после выхода обзора Минфина США
7 февраля 2018 17:30
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В докладе Минфина США о потенциальных эффектах расширения санкций на российский госдолг отмечалось, что они нанесут ущерб бюджету, экономическому росту, финансовому сектору России, но одновременно могут навредить и глобальным рынкам, и международным инвесторам. Несмотря на то что сам доклад не содержал конкретных рекомендаций относительно целесообразности запрета на сделки с российскими госбумагами, он явно дал рынку сигнал о том, что администрация президента США Дональда Трампа против расширения санкций напрямую на правительство России.
В связи с этим аналитики начали пересматривать свои прогнозы по курсу рубля на 2018 год.
«Рубль [теперь] может оказаться более устойчивым к ужесточению политики ФРС, чем другие валюты EM (Emerging markets, развивающиеся рынки. — РБК), и поэтому вероятность нашего сценария ухода рубля в диапазон 60–65 руб. теперь снизилась», — говорится в обзоре Газпромбанка (есть у РБК). По оценкам аналитиков банка, введение ограничений на российский госдолг могло бы привести к оттоку около $13 млрд из $38 млрд иностранного капитала с рынка ОФЗ и иметь негативные последствия для рубля. Теперь же отказ от распространения санкций на госдолг и возможность присвоения России рейтинга инвестиционной категории от S&P и Moody’s способны повысить устойчивость рубля, предотвратить его ослабление и позволить курсу остаться в диапазоне 55–60 руб. за доллар, говорится в обзоре. Согласно обновленному прогнозу, к концу 2018 года курс доллара составит 57 руб. (ранее банк прогнозировал курс 61 руб. за доллар), отметил экономист Газпромбанка Дмитрий Долгин.
В случае введения запрета на сделки с российским госдолгом для иностранных инвесторов курс мог подскочить до 60 руб. за доллар, однако сейчас эта опасность миновала, соглашается директор аналитического департамента Локо-банка Кирилл Тремасов. Основные риски для рубля — цены на нефть и потоки капитала, добавляет он. По мнению эксперта, курс доллара в течение года будет составлять от 54 до 59 руб., а среднегодовой курс — 56,5–57 руб. «В конце апреля начнется сезонное ухудшение профицита текущих операций и покупки валюты Минфином станут более чувствительными для рубля, особенно в летние месяцы, когда счет текущих операций бывает отрицательным», — добавил Тремасов.
В Nordea Bank также пересматривают прогноз по рублю в связи со снятием санкционного риска. «Мы сейчас как раз в процессе пересмотра прогноза, — сказала РБК главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. — Мы рассматривали санкционный риск как одно из оснований нашего довольно негативного прогноза по рублю на текущий год (61 руб. за доллар)».
Стоимость рубля будет меняться вместе со стоимостью валют развивающихся стран, однако сильной динамики и ярко выраженной тенденции ожидать не стоит, считает директор департамента операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Доллар к рублю будет вести себя так же, как доллар ведет себя по отношению к другим развивающимся рынкам», — пояснил он. По прогнозу эксперта, доллар в течение 2018 года будет стоить от 52 до 62 руб.
Хотя риск запрета на сделки с российскими госбумагами снизился, появился новый фактор, способный ослабить рубль, — недавний обвал американских фондовых рынков, отмечают аналитики.
«С одной стороны, ситуация с санкциями выглядит лучше, но с другой — волатильность на глобальных рынках растет, цены на нефть тоже снижаются», — сказал РБК главный экономист Citibank по России Иван Чакаров. Сейчас прогноз Citibank составляет 55,9 руб. за доллар во втором квартале года, 55,2 руб. за доллар — в третьем и 54,6 руб. за доллар — в четвертом (данные терминала Bloomberg).
Американский фондовый рынок завершил 5 февраля рекордными падениями индексов. Индекс S&P 500 снизился на 4,1%, по итогам дня он потерял чуть более 113 пунктов, что стало для него самым сильным однодневным снижением за последние шесть лет. Dow Jones потерял рекордные в своей истории 1175 пунктов, или 4,6%. Как писал Bloomberg со ссылкой на управляющего Evercore ISI Дэниса Дебюше, после трех часов дня (по американскому времени) рынок перестал адекватно реагировать на экономическую обстановку и в обвале акций фондовых рынков США были признаки flash crash (так с 2010 года называют стремительный обвал котировок на американских площадках).
Американский фондовый рынок перегрет и растет темпами, сильно опережающими экономический рост, отмечают в Газпромбанке. Если тенденция продолжится и начнется выход из рисковых активов, это может оказать давление на приток капитала в рублевые активы или вовсе привести к его оттоку, отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. «Сейчас курс рубля сильно зависит от потоков капитала, колебания цен на нефть в целом нивелируются благодаря механизму валютных интервенций Минфина. Если ситуация на мировых фондовых рынках будет развиваться негативно (снизятся на 25–30%), то мы вполне можем увидеть курс доллара выше 65 руб.», — уточняет он.
Падение индексов американского фондового рынка пока не позволяет сделать вывод, является ли это коррекцией или поменялся долгосрочный тренд, говорит Сергей Романчук. «Вряд ли это разворот тренда, скорее коррекция, которая будет носить краткосрочный характер», — считает Кирилл Тремасов.
Аналитики Societe Generale (SG) отмечают, что долгосрочные перспективы для рубля — неопределенные, поскольку угроза введения новых санкций не исчезла, наоборот, она может проявиться с новой силой с приближением выборов в конгресс США в ноябре 2018 года. По прогнозу SG, при средней цене нефти Brent в 2018 году $62 за баррель курс доллара составит 58,7 руб. (предыдущая оценка банка — 62,1 руб.).
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