Альфа-банк прекратит обслуживать российские оборонные предприятия из-за западных санкций
3 января 2018 19:57
165
Сысуев уточнил, что банк не собирается разом порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. «Мы стараемся максимально сократить рыски», — объяснил он.
29 декабря Forbes опубликовал интервью с основателем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом. В нем бизнесмен сообщил, что на состояние российских банков влияют западные санкции. «Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями», — сказал он тогда. При этом Фридман уточнил, что оборонные предприятия в основном финансировались государством. «Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», — сказал он.
В январе 2015 года Альфа-банк заявил о закрытии своего представительства в Нью-Йорке из-за введенных против России санкций. Объяснялось это запретом американским компаниям инвестировать в российские акции.
«В случае изменения ситуации мы всегда можем восстановить свое присутствие на американском континенте. Для этого не требуется долгого оформления лицензий», — заявил тогда РБК представитель Альфа-банка Леонид Игнат.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 января 2018 14:15
Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ. Экономика региона
291
29 декабря 2017 19:01
Спад в промышленности и замедление роста инвестиций говорят об обратном. Экономика региона
238
28 декабря 2017 12:28
Средние цены на все остальные объекты на рынке снизились за год только на 2-3%. Экономика региона
223
Финансы и Банки
3 января 2018 19:07
Переход на систему электронного документооборота имеет массу преимуществ. Обзор СЭД для вас в DocPlace.ru. Здесь вы сможете сравнить СЭД. Финансы и Банки
33
31 декабря 2017 15:23
28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. Финансы и Банки
537
Строительство
29 декабря 2017 13:05
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1112
26 декабря 2017 13:29
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
740
22 декабря 2017 09:05
Контроль за производством работ ведется в ежедневном режиме Строительство
395
Новости
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1042
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1024
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2068
Бизнес
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
325
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
112
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
718
Новости компаний
28 декабря 2017 12:24
Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей. Новости компаний
198
28 декабря 2017 09:11
26 декабря из Большого порта Санкт-Петербурга в Венесуэлу отправились 12 контейнеров с сэндвич-панелями производства АО «Теплант». Новости компаний
215
27 декабря 2017 23:05
Для того, чтобы в помещении было всегда приятно находиться, нужно позаботиться о влажности и температуре воздуха там. Лучше подумать об этом вопросе ещё на... Новости компаний
84
27 декабря 2017 11:23
Он был проведен для сотрудников ПАО «Самараэнерго». Новости компаний
201
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
157
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
190
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
258
Транспорт
3 января 2018 19:04
Для того чтобы владелец автомобиля мог знать о существующих у него штрафах, которые были выписаны инспектором ГИБДД, а может быть, полученных в автоматическом... Транспорт
81
31 декабря 2017 10:53
Ограничений движения транспорта в связи с празднованием Рождества не предусмотрено. Транспорт
373
31 декабря 2017 10:12
Ограничение связано с новогодними праздниками. Транспорт
420
29 декабря 2017 10:38
Оно начнет действовать с 15 января. Транспорт
181
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5999
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2225
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9169
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2806
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10936
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3200
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2915
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1786
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2175
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2071
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1730
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3362
Мероприятия