Акционеры Tesla повысили зарплату Илона Маска до $2,6 млрд в год
24 марта 2018 14:50
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22 марта стало известно, что акционеры Tesla приняли решение выплачивать главе компании Илону Маску $2,6 млрд в год — больше, чем кому-либо из топ-менеджеров в мире. По информации Bloomberg, решение о повышении принято, чтобы Маск не ушел из компании и смог сосредоточиться на основной сфере деятельности. В 2017 году Tesla зафиксировала рекордный убыток в размере $675,35 млн. Несмотря на это, компания поставила перед собой серию стратегических задач, которые планирует решить в течение десяти лет.
В 2016 году заработок исполнительного директора Walmart eCommerce U.S. Марк Лор составил $236 млн. Это в десять раз больше доходов его прямого начальника — генерального директора Walmart Дага Макмиллана ($22,4 млн). Доход Лору принесла продажа стартапа Jet.com компании Walmart. В том же году Лор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира по версии Bloomberg.
По итогам 2016 года генеральный директор Google Сундар Пичаи заработал почти $200 млн — почти вдвое больше, чем в 2015 году. Сама зарплата Пичаи составила всего $650 тыс., остальная сумма — доход от акций компании.
В 2017 году генеральный директор Apple заработал $102 млн, из которых $3,06 млн пришлись на зарплату Тима Кука, $9,33 млн — на бонусы по итогам финансового года и $89,2 млн — на доход от акций Apple
В 2016 году генеральный директор одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США Том Рутледж заработал $98,5 млн. Такой доход был получен благодаря опционной программе компании, росту стоимости ее акций и вознаграждению за несколько крупных сделок. В 2017 году доход Рутледжа сократился до $7,8 млн.
В декабре 2017 года комиссионер Национальной футбольной лиги (NFL), крупнейшей спортивной лиги мира, Роджер Гуделл заключил контракт, согласно которому его доход в течение пяти лет составит около $40 млн в год. Гуделл возглавляет NFL с 2005 года, к концу нового контракта его общий доход за все время работы во главе NFL может приблизиться к $500 млн.
В 2017 году доход президента The Walt Disney составил $36,3 млн. В нынешнем финансовом году Айгер заработает значительно больше: после приобретения его компанией корпорации 21st Century Fox топ-менеджер подписал новый контракт, по которому ему предусматривается выплата бонусов в размере $100 млн.
По данным Bloomberg, в 2016 году доход генерального директора одной из крупнейших IT-компаний мира Джинни Рометти составил $96,7 млн. Примечательно, что за время работы Рометти финансовые показатели компании ухудшались, включая падение чистой прибыли IBM почти на 27%.
Фото: Mike Blake / Reuters
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